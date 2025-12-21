Desaparecen algunos archivos de Epstein del Departamento de Justicia después de publicados: ¿Qué fue eliminado?

Vídeos relacionados:

Menos de 24 horas después de su publicación, al menos 16 archivos relacionados con el caso del magnate y depredador sexual Jeffrey Epstein desaparecieron de la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El hecho fue detectado el sábado 14 de diciembre de 2025, apenas un día después de que se hiciera público un lote de documentos como parte del cumplimiento de una ley recientemente aprobada por el Congreso.

La desaparición no fue acompañada de comunicado alguno ni advertencia previa.

Entre los documentos eliminados se encuentra una fotografía en la que aparece el presidente Donald Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, según detalló a agencia AP.

Esta omisión inesperada ha desatado una nueva oleada de sospechas en torno al manejo oficial del caso Epstein y la posible protección de figuras poderosas.

Para muchos observadores, esta eliminación “sin explicación por parte del gobierno y sin aviso al público” ha sido leída como una forma de censura deliberada.

“¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”, reclamó el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de una publicación en X, haciendo referencia directa a la imagen faltante de Trump.

¿Qué mostraban los documentos eliminados?

Entre los archivos que desaparecieron figuraban imágenes de obras de arte con mujeres desnudas y una fotografía tomada en el interior de una de las residencias de Epstein que mostraba una serie de retratos distribuidos sobre un aparador.

Dentro de una gaveta parcialmente abierta podía verse la imagen ahora polémica: Donald Trump junto a Epstein y dos de sus más cercanas colaboradoras.

La desaparición de este material, que ocurrió justo después de la fecha límite impuesta por el Congreso para la publicación completa de los documentos, no solo reavivó el escándalo, sino que también agravó la percepción de opacidad institucional.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha guardado silencio. Ningún vocero ha ofrecido declaraciones ni aclaraciones, y el organismo tampoco ha indicado si la eliminación fue intencional, un error técnico o una medida temporal.

Revelaciones sin profundidad y documentos censurados

A pesar de las expectativas generadas por la liberación del material, los archivos inicialmente publicados ofrecieron escasa información novedosa sobre los crímenes de Epstein o sobre las decisiones fiscales que lo beneficiaron durante años.

En lugar de arrojar luz, buena parte del contenido -aunque voluminoso- resultó ser reiterativo, descontextualizado o fuertemente censurado.

Entre los vacíos más notables está la ausencia de entrevistas del FBI con víctimas y de memorandos internos del propio Departamento de Justicia que pudieran explicar por qué, en 2008, Epstein fue autorizado a declararse culpable de un solo cargo estatal menor relacionado con prostitución, pese a la existencia de múltiples testimonios de menores abusadas sexualmente.

La abogada Jennifer Freeman, que representa a Maria Farmer -una de las principales denunciantes del caso-, lamentó que, incluso después de años de presión, la transparencia siga siendo parcial.

“Es un triunfo y una tragedia. Parece que el gobierno no hizo absolutamente nada. Han ocurrido cosas horribles y si hubieran investigado, aunque fuera mínimamente, podrían haberlo detenido”, indicó.

Trump, Clinton y el enfoque desigual del contenido gráfico

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la divulgación inicial fue la notable diferencia en la representación gráfica de figuras políticas ligadas a Epstein.

Mientras que las imágenes del expresidente Bill Clinton abundaban -incluidas fotos inéditas con celebridades como Michael Jackson y Diana Ross- las de Donald Trump eran escasas, y las pocas que aparecieron, como la que ahora ha sido eliminada, fueron borradas rápidamente sin justificación alguna.

No se trata de fotos con relevancia jurídica explícita, pero su presencia documenta vínculos sociales que durante años se han tratado de minimizar o negar. La eliminación selectiva de estas imágenes refuerza la percepción de manipulación y control del relato oficial.

Acusaciones truncadas y decisiones cuestionadas

Entre los documentos filtrados figuraban también transcripciones de sesiones de un jurado investigador que datan de 2007.

En ellas, agentes del FBI detallan testimonios de niñas y adolescentes que describieron cómo fueron reclutadas para realizar actos sexuales a cambio de dinero.

Una de ellas relató que “por cada chica que traía a la mesa, él me daba 200 dólares”, añadiendo que muchas eran compañeras de escuela y que, si eran menores, les decía que mintieran sobre su edad.

En una entrevista posterior realizada a Alexander Acosta -el fiscal que entonces supervisó el caso y quien más tarde sería secretario de Trabajo bajo la administración Trump- este reconoció que su decisión de no presentar cargos federales estuvo motivada, en parte, por dudas sobre la credibilidad de las víctimas ante un jurado.

“No estoy diciendo que fuera la visión correcta”, afirmó, añadiendo que “ha habido muchos cambios en el avergonzamiento de las víctimas”.

Un proceso que aún no convence

La ley que ordenó la divulgación de estos archivos fue impulsada por sobrevivientes y legisladores que exigieron rendición de cuentas tras décadas de encubrimiento.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha argumentado que la publicación será “progresiva”, alegando la necesidad de proteger identidades y datos personales sensibles. No obstante, este enfoque ha sido percibido por muchas víctimas como una nueva forma de dilación.

“Me siento como si nuevamente el DOJ, el sistema de justicia, nos estuviera fallando”, declaró Marina Lacerda, una de las mujeres que asegura haber sido abusada por Epstein desde los 14 años.

La opacidad continúa: hasta ahora no se ha comunicado una nueva fecha de liberación de documentos ni se ha explicado por qué se eliminaron archivos ya disponibles. Mientras tanto, la intriga sobre los vínculos de Epstein con figuras influyentes sigue creciendo.

Conclusión: ¿Transparencia o encubrimiento?

El caso Epstein sigue siendo un espejo oscuro donde se reflejan las contradicciones del sistema judicial estadounidense. La misteriosa desaparición de archivos -incluida una fotografía comprometedora para Trump- solo suma sospechas a un proceso ya marcado por décadas de fallos institucionales, pactos secretos y justicia desigual.

En vez de cerrar un capítulo, la publicación parcial y censurada de documentos parece haber abierto otro aún más turbio. En palabras de la abogada Jennifer Freeman: “Si hubieran investigado, aunque fuera mínimamente, podrían haberlo detenido”. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién sigue siendo protegido hoy?