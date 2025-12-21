Los aliados silenciosos de Trump: los países latinoamericanos que abren sus puertas al cerco militar contra Venezuela

Los países de América Latina y el Caribe que han permitido algún nivel de despliegue o uso operativo de fuerzas de EEUU en el actual dispositivo militar en torno a Venezuela son: Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, Panamá y República Dominicana, con apoyo político adicional de Ecuador, Paraguay y Argentina.

Países con despliegue o uso operativo

Trinidad y Tobago : Se ha convertido en el aliado más firme; su primera ministra ha respaldado públicamente las maniobras navales de EEUU y ha advertido que permitirá acceso de fuerzas estadounidenses a su territorio si Venezuela ataca a Guyana.

: Se ha convertido en el aliado más firme; su primera ministra ha respaldado públicamente las maniobras navales de EEUU y ha advertido que permitirá acceso de fuerzas estadounidenses a su territorio si Venezuela ataca a Guyana. Guyana : Ha apoyado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha estrechado cooperación de defensa con Washington en el contexto de su disputa territorial con Venezuela, incluyendo visitas de alto nivel del jefe del Comando Sur.

: Ha apoyado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha estrechado cooperación de defensa con Washington en el contexto de su disputa territorial con Venezuela, incluyendo visitas de alto nivel del jefe del Comando Sur. El Salvador : Permite el uso de la base aérea de Comalapa, donde se ha confirmado la presencia de al menos un avión de ataque AC‑130J de EEUU como punto estratégico para operaciones aéreas ligadas a la operación regional.

: Permite el uso de la base aérea de Comalapa, donde se ha confirmado la presencia de al menos un avión de ataque AC‑130J de EEUU como punto estratégico para operaciones aéreas ligadas a la operación regional. Panamá : Mantiene un perfil discreto, pero autoriza entrenamientos conjuntos y cooperación militar en el marco de acuerdos bilaterales, lo que ofrece apoyo logístico limitado al dispositivo estadounidense.

: Mantiene un perfil discreto, pero autoriza entrenamientos conjuntos y cooperación militar en el marco de acuerdos bilaterales, lo que ofrece apoyo logístico limitado al dispositivo estadounidense. República Dominicana: Coopera en operaciones antidroga y de vigilancia en el Caribe bajo la Operación “Lanza del Sur”, coordinada con agencias estadounidenses como la DEA y la estructura militar del Comando Sur.

Países con apoyo principalmente político

Ecuador : Se ha sumado al alineamiento político al declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, facilitando el marco jurídico para acciones de seguridad de EEUU contra la cúpula venezolana.

: Se ha sumado al alineamiento político al declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, facilitando el marco jurídico para acciones de seguridad de EEUU contra la cúpula venezolana. Paraguay : Ha acompañado esa misma línea de designar al Cártel de los Soles como estructura terrorista, reforzando el andamiaje regional de legitimación para la operación.

: Ha acompañado esa misma línea de designar al Cártel de los Soles como estructura terrorista, reforzando el andamiaje regional de legitimación para la operación. Argentina: También ha adoptado la calificación del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, lo que se interpreta como respaldo político al cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Rol de Puerto Rico y contexto general

Puerto Rico (territorio de EEUU): Funciona como centro neurálgico del despliegue, con cazas F‑35, drones MQ‑9 y miles de militares, desde donde se coordinan gran parte de las operaciones navales y aéreas en el Caribe frente a Venezuela.

(territorio de EEUU): Funciona como centro neurálgico del despliegue, con cazas F‑35, drones MQ‑9 y miles de militares, desde donde se coordinan gran parte de las operaciones navales y aéreas en el Caribe frente a Venezuela. Contexto operativo: La operación incluye portaaviones, destructores y unos miles de efectivos, configurando una presencia militar capaz de ejecutar ataques de precisión contra objetivos vinculados al gobierno venezolano o al llamado Cártel de los Soles, aunque oficialmente se presenta como campaña “antinarcóticos”.

En conjunto, el mapa de apoyos a la operación de Estados Unidos en torno a Venezuela muestra un Caribe y una América Latina fragmentados, donde solo un puñado de gobiernos ha dado el paso de abrir bases, puertos o cielos a las fuerzas estadounidenses, mientras otros se limitan a respaldos políticos o guardan silencio prudente. Esa asimetría entre la intensidad del despliegue militar y la cautela regional alimenta la percepción de que Washington busca mantener capacidad de golpe rápido sobre Caracas sin arrastrar a la mayoría de países vecinos a una intervención abierta, dejando a Venezuela cada vez más aislada y rodeada, pero todavía sin un consenso hemisférico claro a favor de la fuerza.