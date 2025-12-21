Los aliados silenciosos de Trump: los países latinoamericanos que abren sus puertas al cerco militar contra Venezuela

Países como Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guyana y El Salvador colaboran militarmente con EE. UU. en su operación contra Venezuela. Otros, como Ecuador y Argentina, ofrecen apoyo político en el cerco regional.

Domingo, 21 Diciembre, 2025 - 06:16

Imagen de referencia. Ejercicios militares en playa del caribe Foto © CiberCuba - ChatGPT

Los países de América Latina y el Caribe que han permitido algún nivel de despliegue o uso operativo de fuerzas de EEUU en el actual dispositivo militar en torno a Venezuela son: Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, Panamá y República Dominicana, con apoyo político adicional de Ecuador, Paraguay y Argentina.

Despliegue militar Lanza del Sur. NotebookLM
Despliegue militar Lanza del Sur. NotebookLM

Países con despliegue o uso operativo

  • Trinidad y Tobago: Se ha convertido en el aliado más firme; su primera ministra ha respaldado públicamente las maniobras navales de EEUU y ha advertido que permitirá acceso de fuerzas estadounidenses a su territorio si Venezuela ataca a Guyana.
  • Guyana: Ha apoyado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha estrechado cooperación de defensa con Washington en el contexto de su disputa territorial con Venezuela, incluyendo visitas de alto nivel del jefe del Comando Sur.
  • El Salvador: Permite el uso de la base aérea de Comalapa, donde se ha confirmado la presencia de al menos un avión de ataque AC‑130J de EEUU como punto estratégico para operaciones aéreas ligadas a la operación regional.
  • Panamá: Mantiene un perfil discreto, pero autoriza entrenamientos conjuntos y cooperación militar en el marco de acuerdos bilaterales, lo que ofrece apoyo logístico limitado al dispositivo estadounidense.
  • República Dominicana: Coopera en operaciones antidroga y de vigilancia en el Caribe bajo la Operación “Lanza del Sur”, coordinada con agencias estadounidenses como la DEA y la estructura militar del Comando Sur.

Países con apoyo principalmente político

Rol de Puerto Rico y contexto general

  • Puerto Rico (territorio de EEUU): Funciona como centro neurálgico del despliegue, con cazas F‑35, drones MQ‑9 y miles de militares, desde donde se coordinan gran parte de las operaciones navales y aéreas en el Caribe frente a Venezuela.
  • Contexto operativo: La operación incluye portaaviones, destructores y unos miles de efectivos, configurando una presencia militar capaz de ejecutar ataques de precisión contra objetivos vinculados al gobierno venezolano o al llamado Cártel de los Soles, aunque oficialmente se presenta como campaña “antinarcóticos”.

En conjunto, el mapa de apoyos a la operación de Estados Unidos en torno a Venezuela muestra un Caribe y una América Latina fragmentados, donde solo un puñado de gobiernos ha dado el paso de abrir bases, puertos o cielos a las fuerzas estadounidenses, mientras otros se limitan a respaldos políticos o guardan silencio prudente. Esa asimetría entre la intensidad del despliegue militar y la cautela regional alimenta la percepción de que Washington busca mantener capacidad de golpe rápido sobre Caracas sin arrastrar a la mayoría de países vecinos a una intervención abierta, dejando a Venezuela cada vez más aislada y rodeada, pero todavía sin un consenso hemisférico claro a favor de la fuerza.

Ver más

Preguntas frecuentes sobre el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y la situación en Venezuela

¿Qué países latinoamericanos apoyan el despliegue militar de EE.UU. contra Venezuela?

Los países que han permitido el despliegue o uso operativo de fuerzas de EE.UU. en el Caribe en torno a Venezuela incluyen Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Además, Ecuador, Paraguay y Argentina han brindado apoyo político al declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista.

¿Cuál es el papel de Trinidad y Tobago en el despliegue militar estadounidense?

Trinidad y Tobago se ha convertido en el aliado más firme de EE.UU. en el Caribe, permitiendo el uso de sus aeropuertos para operaciones militares y logísticas. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar ha respaldado públicamente las maniobras navales de EE.UU. y ha advertido que permitiría acceso de fuerzas estadounidenses si Venezuela ataca a Guyana.

¿Qué es el Cártel de los Soles y por qué ha sido designado como organización terrorista?

El Cártel de los Soles es una organización criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro, acusada de narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales. EE.UU. y varios países latinoamericanos lo han designado como una organización terrorista, lo que permite aplicar sanciones financieras y operativas contra sus miembros.

¿Cuál es el objetivo del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe?

El objetivo declarado del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe es combatir el narcotráfico y el terrorismo, específicamente las actividades del Cártel de los Soles. Sin embargo, la magnitud del despliegue sugiere una capacidad para ejecutar ataques de precisión contra objetivos vinculados al gobierno venezolano.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

