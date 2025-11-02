Marines de EE.UU. entrenan maniobras de desembarco en medio de tensión con Venezuela

Marines del ejército estadounidense entrenan maniobras de desembarco en Puerto Rico en medio de la creciente tensión con Venezuela.

Este sábado, el Comando Sur del ejército estadounidense dijo en X que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines realizó “operaciones de entrenamiento en Puerto Rico”.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de EE. UU. para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, agregaron.

La publicación estuvo acompañada de un video que muestra un desembarco anfibio con apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte UH-1Y -desde los que los marines ensayaron también el desembarco- y helicópteros de ataque Apache, precisó EFE.

Además, en el video se ve cómo escuadras de marines se transportan en un todoterreno Polaris MRZR y luego asegurar posiciones.

Sin embargo, el pasado viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió reportes de prensa sobre presuntos planes para bombardear objetivos militares venezolanos.

“No”, fue la respuesta tajante de Trump al ser preguntado por periodistas sobre un supuesto ataque inminente contra instalaciones militares en Venezuela.

El desmentido llega pocas horas después de que medios estadounidenses como el afirmaran que el Pentágono ya tenía identificados varios objetivos vinculados al narcotráfico en territorio venezolano, incluidos depósitos de combustible y bases utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro.

La secretaria adjunta de prensa, Anna Kelly, también rechazó la versión y subrayó que cualquier anuncio en materia de defensa o seguridad nacional solo puede provenir del propio presidente.

Un alto funcionario estadounidense, citado por el Nuevo Herald, afirmó que Maduro “podría verse atrapado en su propio país” si la operación se ejecuta. “Hay más de un general dispuesto a entregarlo”, aseguró la fuente.

El rumor de una ofensiva aérea se expandió tras el reciente envío a Latinoamérica de un grupo de ataque naval encabezado por el portaaviones de propulsión nuclear Gerald R. Ford, dentro de la estrategia de seguridad fronteriza de Washington.

La operación había sido interpretada como un posible preludio de una escalada militar contra Caracas.

Los informes periodísticos habían descrito la supuesta ofensiva como una “nueva fase” en la política de presión de Washington, orientada a golpear estructuras militares y logísticas presuntamente vinculadas al narcotráfico del llamado Cártel de los Soles.

Sin embargo, la administración estadounidense insiste en que no hay ninguna acción militar programada “por ahora”.

Tales anuncios ocurren tras una serie de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, que han incluido ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas con el Tren de Aragua, organización venezolana catalogada como grupo terrorista.

La Casa Blanca ha intensificado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar un cartel de drogas.

El mandatario también confirmó que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, bajo el argumento de que el país sudamericano “ha liberado prisioneros hacia Estados Unidos y permitido el flujo de drogas por rutas marítimas”.

Mientras tanto, legisladores demócratas y republicanos han expresado preocupación por la legalidad de las operaciones, e impulsan una resolución para prohibir el uso de fuerzas armadas en “hostilidades” contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Aunque la presencia militar estadounidense ha disparado las alarmas en la región, analistas militares consideran improbable una invasión a gran escala.