Federación Cubana de Béisbol arremete contra la exclusión de la isla de Serie del Caribe

La Federación Cubana de Béisbol calificó de “irrespetuosa” la exclusión de su equipo de la próxima Serie del Caribe tras el cambio de sede a Guadalajara, México.

“Consideramos irrespetuosa la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, que definitivamente se disputará en México”, se lee en un comunicado difundido este domingo.

“Aunque la invitación recibida se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo, del que nuestro país es fundador”, agregan.

Las autoridades cubanas se quejan de que “esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Beisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo”.

“El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte”, aducen.

Esta semana se confirmó el traslado de la Serie del Caribe 2026 a la ciudad mexicana de Guadalajara, lo cual confirmó el escenario adverso para el béisbol cubano, al quedar oficialmente fuera del torneo tras los cambios forzados provocados por la imposibilidad de celebrar el evento en Venezuela.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció que la edición de 2026 se disputará del 1 al 8 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, luego de que República Dominicana, Puerto Rico y México rechazaran asistir a Caracas por “situaciones externas ajenas a su control”.

La decisión, de carácter extradeportivo, obligó a redefinir tanto la sede como el formato del certamen.

Con el nuevo esquema aprobado por la CBPC, participarán los campeones de República Dominicana y Puerto Rico, Panamá como país invitado, y México con dos equipos, que serán los finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026.

En este contexto, Cuba quedó excluida de la competencia, al igual que, de momento, el campeón de la liga venezolana, cuya incorporación fue dejada “en evaluación”.

La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe 2026 prolonga su separación del principal evento del béisbol profesional caribeño, pese al peso histórico de la isla en el desarrollo del deporte en la región. La decisión no responde a resultados deportivos, sino a reconfiguraciones institucionales y políticas que siguen afectando la presencia cubana en torneos de alto nivel.