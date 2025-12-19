Cuba queda fuera: la Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara

Vídeos relacionados:
El traslado de la Serie del Caribe 2026 a la ciudad mexicana de Guadalajara confirmó un escenario adverso para el béisbol cubano, al quedar oficialmente fuera del torneo tras los cambios forzados provocados por la imposibilidad de celebrar el evento en Venezuela.
De acuerdo con ESPN, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció que la edición de 2026 se disputará del 1 al 8 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, luego de que República Dominicana, Puerto Rico y México rechazaran asistir a Caracas por “situaciones externas ajenas a su control”. La decisión, de carácter extra deportivo, obligó a redefinir tanto la sede como el formato del certamen.
Con el nuevo esquema aprobado por la CBPC, participarán los campeones de República Dominicana y Puerto Rico, Panamá como país invitado, y México con dos equipos, que serán los finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026.
En este contexto, Cuba quedó excluida de la competencia, al igual que, de momento, el campeón de la liga venezolana, cuya incorporación fue dejada “en evaluación”, como expuso la página del sitio Pelota Cubana en la red social Facebook.
La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe 2026 prolonga su ausencia del principal evento del béisbol profesional caribeño, pese al peso histórico de la isla en el desarrollo del deporte en la región. La decisión no responde a resultados deportivos, sino a reconfiguraciones institucionales y políticas que siguen afectando la presencia cubana en torneos de alto nivel.
Guadalajara ya había sustituido a Venezuela como sede en 2018, cuando albergó el torneo originalmente asignado a Barquisimeto. Ocho años después, la historia se repite, pero con una consecuencia clara: el béisbol cubano vuelve a quedar al margen de la Serie del Caribe, en un certamen marcado por cambios inéditos, ausencias significativas y un formato excepcional.
Preguntas frecuentes sobre la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe 2026
¿Por qué Cuba quedó fuera de la Serie del Caribe 2026?
Cuba quedó fuera de la Serie del Caribe 2026 debido a una reconfiguración institucional y política que obligó a cambiar la sede del torneo de Venezuela a Guadalajara, México. Este cambio fue motivado por la negativa de República Dominicana, Puerto Rico y México de asistir a Caracas por situaciones externas a su control. Esto afectó la participación cubana, que no responde a resultados deportivos, sino a decisiones organizativas.
¿Quiénes participarán en la Serie del Caribe 2026?
En la Serie del Caribe 2026 participarán los campeones de República Dominicana y Puerto Rico, Panamá como país invitado, y dos equipos de México, que serán los finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026. La participación del campeón de la liga venezolana sigue en evaluación.
¿Cuáles son las razones de la crisis del béisbol cubano?
La crisis del béisbol cubano se debe principalmente a problemas económicos y estructurales, que incluyen instalaciones deterioradas, escasez de recursos y la fuga constante de talento hacia el exterior. Estas dificultades han impedido la participación de Cuba en diversos torneos internacionales y reflejan una caída en la competitividad del béisbol en la isla.
¿Cómo afecta la política de visados de EE.UU. al deporte cubano?
La política de visados de EE.UU. ha afectado la presencia de equipos cubanos en competiciones internacionales, debido a las restricciones y sanciones aplicadas como parte de la presión al régimen cubano. Esto ha limitado la participación de Cuba en eventos en suelo estadounidense, impactando negativamente en el desarrollo deportivo de la isla.
