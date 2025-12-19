Cuba queda fuera: la Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara

Vídeos relacionados:

El traslado de la Serie del Caribe 2026 a la ciudad mexicana de Guadalajara confirmó un escenario adverso para el béisbol cubano, al quedar oficialmente fuera del torneo tras los cambios forzados provocados por la imposibilidad de celebrar el evento en Venezuela.

De acuerdo con ESPN, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció que la edición de 2026 se disputará del 1 al 8 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, luego de que República Dominicana, Puerto Rico y México rechazaran asistir a Caracas por “situaciones externas ajenas a su control”. La decisión, de carácter extra deportivo, obligó a redefinir tanto la sede como el formato del certamen.

Con el nuevo esquema aprobado por la CBPC, participarán los campeones de República Dominicana y Puerto Rico, Panamá como país invitado, y México con dos equipos, que serán los finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026.

En este contexto, Cuba quedó excluida de la competencia, al igual que, de momento, el campeón de la liga venezolana, cuya incorporación fue dejada “en evaluación”, como expuso la página del sitio Pelota Cubana en la red social Facebook.

La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe 2026 prolonga su ausencia del principal evento del béisbol profesional caribeño, pese al peso histórico de la isla en el desarrollo del deporte en la región. La decisión no responde a resultados deportivos, sino a reconfiguraciones institucionales y políticas que siguen afectando la presencia cubana en torneos de alto nivel.

Guadalajara ya había sustituido a Venezuela como sede en 2018, cuando albergó el torneo originalmente asignado a Barquisimeto. Ocho años después, la historia se repite, pero con una consecuencia clara: el béisbol cubano vuelve a quedar al margen de la Serie del Caribe, en un certamen marcado por cambios inéditos, ausencias significativas y un formato excepcional.