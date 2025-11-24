Gustavo Trujillo gana por KO y consolida su reinado en el boxeo a mano limpia

Vídeos relacionados:

El cubano Gustavo Trujillo volvió a imponer su poder demoledor en el ring de boxeo a mano limpia, al vencer por nocaut al excampeón mundial de la AMB Lucas Browne, y retener así su título de campeón pesado de BKB.

La contundente victoria tuvo lugar en el evento BKB 48: Noche de Cuatro Reyes, celebrado el 22 de noviembre en el sur de Florida.

El periodista Eduardo Martell, conocido como “El Vikingo”, celebró en redes sociales el nuevo triunfo del llamado “Asesino Cubano”: “¡Nocaut del cubano Gustavo Trujillo en Bare Knuckle! (…) sigue siendo el campeón mundial”, publicó en Facebook.

Trujillo aplasta a Browne en solo 106 segundos

Desde el inicio del combate, Trujillo, quien retó en el pasado al ilustre Yoel Romero, salió decidido a imponer su potencia. derribó a Browne en dos ocasiones y obligó al árbitro a detener el combate apenas 106 segundos después del primer campanazo. Con este resultado, el peleador cubano extendió su impresionante marca invicta a 8-0, con ocho nocauts en el primer asalto.

El excampeón australiano Lucas Browne había debutado con éxito en el boxeo a mano limpia dos meses antes, pero fue totalmente superado por la agresividad y precisión del cubano. Medios internacionales como talkSPORT destacaron que Browne fue “arrasado” en el asalto inicial y que Trujillo continúa consolidándose como uno de los peleadores más temidos del circuito.

“El Mike Tyson del bare-knuckle”

El dominio absoluto del cubano ha llevado a algunos sectores de la prensa especializada a compararlo con Mike Tyson, por su capacidad para terminar las peleas de manera fulminante y en muy poco tiempo.

A pesar de esas comparaciones, Trujillo asegura que no sale a buscar el nocaut. “Yo voy a mis peleas solo tratando de ganar. No sé si esto terminará en el primer round o no. Esto es algo que viene de manera natural; nunca es planeado. Solo quiero ganar por cualquier vía necesaria”, explicó a talkSPORT.com antes del combate.

Un reinado que se fortalece

La victoria sobre Browne no solo mantiene a Gustavo Trujillo como campeón de los pesos pesados de BKB, sino que refuerza su estatus como uno de los nombres más intimidantes del boxeo a mano limpia, un deporte donde la contundencia y la resistencia lo son todo.

Su récord perfecto y su capacidad de finalizar peleas en segundos lo perfilan como una de las figuras más llamativas —y peligrosas— del circuito internacional.