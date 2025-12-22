Cubana de Miami protagoniza episodio de racismo en autobús contra adolescente de origen latino

Una cubana protagonizó un lamentable episodio de violencia con tintes racistas mientras viajaba en un autobús en Miami.

La escena, captada en video por la usuaria de TikTok @la_china_yoy, mostró a la pasajera alterada, profiriendo insultos contra una joven, al parecer menor de edad.

La cubana, fuera de sí, la emprendió también contra la persona que grababa el video y le recriminaba su comportamiento y denunciaba las amenazas de la mujer contra la adolescente. “Dijo que la va a patear”, explicó la usuaria de redes sociales.

“Ella me puso el pie y por poco me caigo”, se defendió la cubana, mientras se escucharon varias voces en el transporte urbano que ripostaron que la joven se había disculpado y que no había sido intencional.

Según un rótulo en el video, los hechos tuvieron lugar en el autobús de la ruta 8. “Le dijo ‘india’ y eso me da coraje, porque yo también soy madre”, se escuchó decir a la persona que grababa la escena.

“Es una india sucia”, se ratificó la cubana. “Igual que lo eres tú, y me resin... en el corazón de tu madre”, remató la cubana.

En otra publicación compartida en TikTok, la usuaria @la_china_yoy identificó a la cubana con el nombre de M. R. y compartió fotografías de redes sociales de la mujer.

Esta redacción se puso en contacto con la usuaria del perfil denunciado para conocer su versión de los hechos, pero al momento de redactar esta nota no había recibido contestación.

Acorde a @la_china_yoy, la menor de edad es hija de padre cubano y madre hondureña, y su familia le pidió que retirara el video de las redes sociales para no afectarla.

Este incidente refleja el clima de tensión y la creciente exacerbación del racismo y la xenofobia que se ha intensificado en Estados Unidos al amparo de las políticas migratorias y del discurso excluyente impulsado por la administración de Donald Trump.

En un contexto donde la hostilidad hacia los inmigrantes latinoamericanos se ha normalizado en algunos espacios, episodios como este son un recordatorio de las fracturas sociales que persisten y del impacto que las decisiones políticas pueden tener en la convivencia cotidiana.