Cubano conductor de Uber sufre ataques racistas en Texas: Aguantó, pero la paciencia tiene un límite

Un conductor cubano de Uber fue blanco de insultos racistas y xenófobos por parte de dos pasajeros que, al saber que no hablaba inglés, comenzaron a increparlo dentro del vehículo.

Según se observa en los videos publicados en TikTok por la esposa del conductor residente en Texas, la madrugada de este sábado, tras soportar varios minutos de agresiones verbales, el chofer llamó a la policía y les ordenó bajar del auto.

Según el testimonio y las frases recogidas en los clips de video, grabados por la cámara de seguridad del auto, uno de los pasajeros —en inglés— le preguntó si hablaba inglés y acto seguido lo interrogó por su origen (“¿De dónde eres?: De Cuba”).

Fue entonces que el estadounidense lanzó una retahíla de descalificaciones.

“¿Por qué todos los cubanos se meten en Uber?”, “Nadie entiende inglés, todos hablan español”, “No deberían estar en la carretera si no saben nuestra lengua; no pueden leer nuestras señales”, dijo el hombre, que estaba acompañado por su esposa y la hija.

En medio de groserías, insistió en que el conductor “no debería estar aquí”. El chofer, en cambio, no respondió a los ataques y se mantuvo en silencio mientras escuchaba todas las ofensas.

La familia del chofer respondió en un mensaje difundido tras el incidente: “¿En América tienes que ser bilingüe? No lo sabía (…) Entramos legalmente y nadie nos exigió dominar dos idiomas”.

Subrayaron que no todos tienen las mismas oportunidades para aprender inglés y que nada justifica la ofensa ni la discriminación.

Recordaron, además, que Uber permite indicar el idioma preferido en el perfil del conductor y que, en este caso, figura español: “Si quieren un Uber que hable inglés, pídanlo desde el inicio”.

La familia reivindicó su ingreso legal, rechazó la xenofobia y apuntó a la herramienta de idiomas de Uber como alternativa para los usuarios.

El idioma, ¿pretexto?

Desde el perfil de Mamadeazel, la esposa del conductor, decenas de personas lanzaron comentarios respaldando la postura del cliente: "No veo racismo, las personas tienen razón, él tiene que saber inglés".

No obstante, la mayoría coincidió en que se trata de un caso de discriminación que no tiene justificación alguna.

El caso exhibe cómo la barrera del idioma es usada como pretexto para agresiones racistas, y reabre el debate sobre trato y respeto en servicios de transporte.

El conductor soportó la situación hasta que puso un límite y acudió a la policía, mientras su familia pide no normalizar la discriminación y aprovechar las opciones de idioma que la plataforma ofrece.

Ataques racistas a cubanos

Un caso similar ocurrió en mayo en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, cuando un joven cubano que trabaja como conductor de Uber fue víctima de un violento ataque por presunto motivo racial, dentro de su propio vehículo.

La víctima, Osvaldo Rivera, relató recogió al pasajero en la zona de Providence Road. "Cuando se subió al coche, estaba borracho", dijo Rivera. "Vi que estaba borracho".

El hombre comenzó haciendo preguntas sobre su origen y por qué estaba en Estados Unidos. "Eso me impactó, porque nadie me hace esa pregunta", agregó.

De forma inesperada, el cliente se tornó agresivo, empezó a gritarle improperios racistas y lo atacó físicamente.

