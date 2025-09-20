Empleado cubano de Home Depot en Miami es acosado por clienta estadounidense por no hablar inglés

Un video grabado en una tienda de Home Depot en Miami se volvió viral tras mostrar a una clienta estadounidense increpando a un empleado cubano por no hablar inglés con fluidez.

En las imágenes, la mujer, identificada por usuarios como una “Karen”, grita: “¡Si no hablas inglés deberían despedirte!”, mientras hace gestos con las manos y sigue al trabajador entre los pasillos del establecimiento.

El incidente, ocurrido en una de las ciudades con mayor población hispana de Estados Unidos, desató una ola de reacciones en la cuenta de Instagram de lifestyle_miami.

Mientras algunos defendieron a la clienta argumentando que quienes trabajan de cara al público deben dominar el inglés, otros recordaron que Miami es una ciudad bilingüe de facto, donde el español se habla tanto o más que el inglés.

“¿Ella sabe que vive en Miami?”, comentó un usuario. Otro señaló: “Estados Unidos no tiene idioma oficial y fue construido por inmigrantes”. En contraste, varias voces coincidieron con la clienta: “Si trabajas en servicio al cliente debes hablar inglés”, escribió un internauta.

Las críticas más duras calificaron la actitud como racista y humillante. “Esto es un comportamiento repugnante, deberían vetarla de Home Depot”, expresó otra persona. También se multiplicaron comentarios irónicos que la apodaron “Abuela Karen” o la compararon con un personaje de videojuego.

“Karen” es un término popularizado en Estados Unidos para describir a personas —generalmente mujeres blancas de mediana edad o mayores— que protagonizan escenas de intolerancia, actitudes racistas o comportamientos autoritarios en espacios públicos.

El calificativo, que ya se ha convertido en un meme cultural, busca ridiculizar a quienes actúan de manera despectiva hacia minorías o trabajadores de servicios, como ocurrió en este caso en Miami.

El episodio reabre el debate sobre el uso del idioma en Estados Unidos y, en particular, en Miami, donde más del 70% de los residentes son hispanohablantes. Aunque el inglés es el idioma predominante en el país, no existe una ley federal que lo declare oficial.

Home Depot no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, pero el video continúa sumando miles de visualizaciones y alimentando un debate que refleja las tensiones culturales en el sur de Florida.

Otros casos de xenofobia entre comunidades latinas en EE.UU.

El incidente registrado en Home Depot no es un hecho aislado. En los últimos meses, diversos episodios han puesto en evidencia tensiones marcadas por la xenofobia y la discriminación en Estados Unidos, en particular dentro de la propia comunidad latina.

En febrero, una cubana residente en el país denunció a través de TikTok que muchos migrantes latinos que ya cuentan con estatus legal actúan de manera discriminatoria hacia quienes aún atraviesan procesos migratorios. En su mensaje, criticó que se olvide “de dónde vinieron” y se reproduzcan actitudes de rechazo hacia otros hispanos recién llegados.

En la misma línea, otro cubano, identificado como Roy, expresó públicamente su vergüenza ante las conductas de algunos compatriotas que insultan a otros latinos con términos despectivos como “indios”.

Su reflexión buscaba llamar la atención sobre el racismo interno y la falta de solidaridad entre comunidades que comparten orígenes y desafíos similares en Estados Unidos.

Un caso especialmente polémico ocurrió en diciembre pasado, cuando la actriz venezolana Norkys Batista denunció que fue expulsada junto a su familia de una tienda en Hialeah regentada por un cubano por el simple hecho de ser venezolana.

El hecho generó indignación en redes sociales y abrió un debate sobre la discriminación entre comunidades migrantes en Miami, una ciudad donde la diversidad cultural convive con episodios de exclusión.

Estos antecedentes reflejan que los ataques xenófobos no provienen únicamente de sectores mayoritarios angloparlantes, sino que también surgen dentro de la propia comunidad hispana, evidenciando las contradicciones y tensiones que atraviesan el tejido social en el sur de Florida.