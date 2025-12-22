España paga la “transformación digital” del régimen cubano con 2,3 millones de euros

Vídeos relacionados:

El gobierno de España destinará 2,3 millones de euros para la “transformación digital” del régimen cubano.

Se trata del proyecto Cuba Digital, en fase de licitación, financiado por la Unión Europea y gestionado a través de la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), según documentos a los que accedió OK Diario.

Cuba Digital consiste en “el suministro, entrega e instalación de servidores y equipos de red para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Plataforma de Gobierno Electrónico liderada por la Administración Pública cubana”.

Asimismo, busca “apoyar al Estado cubano en la creación de capacidades e infraestructuras para el gobierno digital”

Entre los componentes fundamentales del proyecto se encuentra el “desarrollo de una plataforma robusta de gobierno electrónico, para lo cual resulta indispensable la implantación de un nuevo Centro de Datos de última generación en el país”.

Este centro de datos se ocupará de “digitalizar procedimientos gubernamentales y ofrecer servicios en línea a la ciudadanía y a las instituciones”.

Según la FIAP, la inversión “contribuye a la sostenibilidad y autonomía tecnológica de la administración pública cubana, facilitando la implementación de sistemas nacionales de información y la prestación de servicios digitales en línea con estándares internacionales de calidad”.

El gobierno de Pedro Sánchez en resumen está ayudando a crear una infraestructura “moderna y fiable que sirva de base al Gobierno Electrónico” del régimen cubano.

El plazo de presentación ofertas por parte de empresas españolas para liderar este proyecto en la isla concluye el 17 de febrero de 2026.

En octubre pasado, OK Diario destapó también una información que mostraba cómo el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez autorizó la venta de 24 toneladas de “municiones y proyectiles” al régimen cubano y 1,5 toneladas de “armas de guerra” a Marruecos.