Policía española pide a Cuba vigilar de cerca al profesor y ex político fugitivo en la isla

Vídeos relacionados:

La Policía Nacional española ha solicitado a las autoridades cubanas que extremen la vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, el profesor orensano condenado por violar de forma “sádica” a una alumna menor de edad y fugado antes de ingresar en prisión.

Ramos, de 50 años, era miembro de la formación política gallega En Marea. Fue localizado en La Habana, donde reside desde julio, y ahora figura entre los diez fugitivos más buscados de España.

No existe un tratado de extradición activo entre Cuba y España, pero las autoridades de ambos países mantienen contactos diplomáticos y policiales para lograr su entrega.

Europa Press informó que la Audiencia Provincial de Ourense solicitó formalmente la extradición de Martiño Ramos Soto el 31 de octubre, después de confirmar, con fuentes policiales, su paradero en la capital cubana.

Ramos escapó de España utilizando su propio pasaporte y una ruta planificada que incluyó Portugal, Brasil y Perú, antes de llegar a Cuba. “Su huida fue cuidadosamente preparada”, admiten los investigadores, que temen que el pederasta pueda volver a escapar si no se refuerza la vigilancia en la isla.

Lo más leído hoy:

En Cuba, el condenado lleva meses presentándose como “Martín Soto” y trabajando como fotógrafo documental en el barrio habanero de El Vedado, donde frecuenta galerías y cafeterías.

Sus publicaciones en redes sociales muestran una vida tranquila, alejada de su pasado como docente y activista político en Galicia.

Martiño Ramos Soto fue condenado a 13 años y medio de prisión por violar reiteradamente a una alumna de 12 años a la que manipuló y agredió durante años. La sentencia subrayó la “crueldad y persistencia” de los abusos, cometidos bajo una aparente relación de confianza y apoyo.

La Policía Nacional de España ha pedido a las autoridades cubanas que mantengan bajo estrecha vigilancia al fugitivo mientras se tramita la solicitud de extradición.

Los medios oficialistas cubanos no se han hecho eco de la denuncia de este caso ni han confirmado la detención de este prófugo de la justicia en La Habana.