"Lo más espeluznante de mi vida": Joven cubano descubre que su fotógrafo era un criminal prófugo de España

Foto © Captura de video de Instagram / galej rezz y redes sociales

Un joven cubano relató su experiencia con un prófugo de la justicia española condenado por abusar sexualmente de una menor, que en su huida decidió establecerse en La Habana.

El creador de contenido Galej Rezz relató en Instagram uno de los episodios que describe como "la cosa más espeluznante" que ha vivido.

El hombre que él pensaba que era un fotógrafo profesional, y que le hizo una sesión de fotos, resultó ser Martiño Ramos Soto, un exprofesor y político español condenado a más de 13 años de prisión por abusar sexualmente de una alumna de 12 años.

"Mi corazón por poquito se quiere paralizar"

Galej explicó que contactó al hombre, a quien conocía como "Martín Soto", porque le había hecho fotos a un amigo suyo. A través de Instagram acordaron verse el 19 de septiembre en El Vedado para una sesión de fotos "de calle, todo en público".

El sujeto le dijo que era español, que estaba de vacaciones en Cuba y que aún no sabía cuándo regresaría. Tras la sesión, Soto se encontró con una amiga que, en opinión de Galej "era bastante jovencita".

Ese mismo día, en una visita a la renta donde se estaba quedando para cambiarse de ropa para un concierto, el joven notó que el hombre ya tenía previsto encontrarse con "otras dos amiguitas que eran bastante jovencitas".

Tras el concierto, solo mantuvieron contacto por WhatsApp, únicamente para que le enviara las imágenes.

La sorpresa llegó cuando alguien le mandó una fotografía del verdadero rostro del hombre junto a su identidad real.

"Caballero, yo les digo que mi corazón por poquito se quiere paralizar cuando yo me enteré de esto… no saben lo turbio que es que una persona con la que tú tuviste contacto, que estuviste hasta en su casa, terminó siendo un fugitivo", dijo.

El joven insistió en lo que más le inquietó durante su interacción fue "que tuviera tantas amiguitas jovencitas".

También pidió precaución a sus seguidores: "Conozcan antes a las personas con las que vayan a quedar, sea para lo que sea… uno nunca sabe quién es quién".

Un fugitivo que vivía como fotógrafo en La Habana

Los hechos narrados por Galej coinciden con los hechos que se conocieron esta misma semana, cuando se reveló que Martiño Ramos Soto, condenado en España por abusar sexualmente de una alumna desde los 12 años, había sido detenido en La Habana.

Según el diario El Mundo, el hombre vivió durante meses con normal normalidad en la capital cubana bajo el nombre de Martín Soto desde julio pasado.

Se movía en eventos culturales, vestía ropa cara, usaba cámaras profesionales e invitaba con frecuencia a jóvenes -especialmente mujeres- a actividades artísticas.

Su caída comenzó cuando una cubana residente en España creyó reconocerlo durante una fiesta.

Después, alguien del colectivo Madres Protectoras de Madrid alertó a una conocida del fugitivo sobre haber visto su nombre real en una documentación.

Y el episodio decisivo ocurrió cuando una joven cubana subió una foto a Instagram etiquetándolo: de inmediato comenzaron a aparecer comentarios desde España señalando que se trataba de un condenado por violación.

La Policía cubana ya lo vigilaba

Aunque la denuncia en redes sociales encendió las alarmas públicas, la PNR ya tenía localizado al fugitivo desde hacía meses.

Ramos, de 50 años, había huido de España pasando por Portugal, Brasil y Perú antes de llegar a Cuba, y las autoridades conocían su entrada a la Isla. No lo detuvieron inicialmente, pero lo mantuvieron bajo observación.

La captura ocurrió el 24 de noviembre, después de que comenzara a preparar otra huida.

Desde su llegada, frecuentó El Vedado y ofrecía fotografías gratuitas a artistas, músicos, modelos y jóvenes creadores.

Personas que coincidieron con él recuerdan que nunca hablaba de su vida privada, buscaba constantemente integrarse en grupos y tenía una actitud descrita como "infantil" o ansiosa por ser aceptado.

Era uno de los diez fugitivos más buscados de España.

La Audiencia Provincial de Ourense solicitó formalmente su extradición el 31 de octubre, tras confirmarse su paradero en La Habana.

La Policía Nacional de España pidió a las autoridades cubanas que lo mantuvieran bajo estrecha vigilancia mientras se tramita la solicitud de extradición.

Aunque no existe un tratado activo de extradición entre ambos países, sí se han mantenido contactos diplomáticos y policiales para lograr su entrega.

Los hechos por los que fue condenado

Martiño Ramos Soto fue condenado a 13 años y medio de prisión por violar reiteradamente a una alumna de 12 años a la que manipuló y agredió durante años. La sentencia subrayó la "crueldad y persistencia" de los abusos, cometidos bajo una aparente relación de confianza y apoyo.

Los medios oficialistas cubanos no se hicieron eco de la denuncia de este caso ni han confirmado la detención de este prófugo de la justicia en La Habana.

Ramos fue miembro de En Marea, una antigua formación política gallega de izquierda.

Sus publicaciones en redes sociales durante su estancia en Cuba muestran una vida tranquila, alejada de su pasado como docente y activista político en Galicia.