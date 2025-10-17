Pedro Sánchez autorizó la venta de 24 toneladas de munición al régimen cubano

España exportó a Cuba 24 toneladas de munición en julio, valoradas en 81,600 euros Foto © Cubadebate

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez autorizó la venta de 24 toneladas de “municiones y proyectiles” al régimen cubano y 1,5 toneladas de “armas de guerra” a Marruecos, según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por Ok Diario.

Las operaciones se realizaron mientras el Gobierno español mantenía su veto a Israel y descartaba aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), como exigen los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los registros oficiales detallan que la exportación a Cuba, efectuada en julio, tuvo un valor de 81,600 euros, mientras que la operación con Marruecos rozó los 63,000 euros.

Ambas transacciones fueron gestionadas a través de una empresa, aunque su aprobación dependió del Ejecutivo.

“La exportación la hace una empresa que solicita una licencia, pero debe ser aprobada por la Secretaría de Estado o el Consejo de Ministros”, explicaron las fuentes.

No es la primera vez que el Gobierno socialista autoriza ventas de este tipo al régimen cubano.

Anteriormente, España había exportado armas de represión policial por más de 50,000 euros, empleadas por las fuerzas de seguridad cubanas durante protestas antigubernamentales, recordó la fuente.

En el caso marroquí, la venta de armas coincidió con un conflicto diplomático. En el mismo mes, Rabat cerró unilateralmente la aduana comercial de Beni-Enzar, en Melilla, generando un bloqueo económico que el consistorio local atribuyó a la “debilidad de España frente a Marruecos”.

El episodio refuerza las críticas hacia la política exterior de Sánchez, acusado por la oposición de mantener relaciones comerciales con regímenes autoritarios mientras impone restricciones a aliados tradicionales.

El gobierno cubano dispuso entre el 2018 y el primer semestre del 2019 de un total de 2,239,494 euros para comprarle a España material de defensa destinados a la policía de la isla.

Cuba adquirió armas de fuego ligeras (cañones de ánima lisa, armas automáticas y rifles) destinadas en su totalidad a la policía de la isla. No obstante, el grueso de la inversión se concentró en la categoría de Productos y Tecnología de Doble Uso, que incluye materiales sensibles como sustancias químicas, "microorganismos" y "toxinas", además de equipos de protección y detección como trajes, guantes, calzado y dosímetros.

Según las estadísticas de 2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, las autoridades en la isla volvieron a comprar armamento al país ibérico, esta vez en plena pandemia, y por un valor de 1,202,500 euros, una cifra comparable a la de países con un PIB mayor como Polonia o Eslovenia.

La mayor parte de esta inversión se destinó a la adquisición de “materiales energéticos y sustancias relacionadas” (categoría 8), que incluyen explosivos, propulsantes, productos pirotécnicos y combustibles.

Adicionalmente, el régimen gastó 2,500 euros en la compra de armas ligeras (categoría 1), una categoría que abarca pistolas, fusiles, revólveres, ametralladoras y accesorios como silenciadores y visores ópticos.

Sin embargo, a fines de 2022, trascendió que el gobierno de España, a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu), denegó la venta de material antidisturbios al Ministerio del Interior (Minint) cubano.

La operación rechazada, valorada en 350.000 euros, incluía 2,500 cartuchos de gases lacrimógenos y 40 artificios de luz, sonido y humo.

La decisión se basó en el "respeto de los derechos humanos en el país de destino final" y el poco "respeto del Derecho Internacional humanitario por parte de dicho país", en concordancia con el criterio 2 de la Posición Común de la Unión Europea sobre exportaciones de equipos militares, según el informe de la Jimddu correspondiente al primer semestre de 2022.

