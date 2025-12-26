El artista cubano Velito el Bufón volvió a robarse el corazón de sus seguidores, pero esta vez no con su música, sino con un gesto lleno de ternura. El cantante compartió un video en el que aparece junto a su pareja —con quien espera su segundo hijo— organizando una hermosa sorpresa navideña para los niños de su barrio.
“Mi familia y yo llevamos preparando esto hace tiempo y quisimos darle una sorpresa a las personas de nuestro barrio”, escribió en la publicación que ya suma miles de reacciones. “La mayoría de los niños ven esto de Santa Claus solo en las películas, y quise que sintieran que estas fechas fueran especiales”, añadió emocionado.
En las imágenes se ve a Velito repartiendo regalos, dulces y sonrisas junto a su esposa, que no puede ocultar su alegría. Los pequeños escogen ropa, juguetes y golosinas mientras él los acompaña con su característico entusiasmo. “Nos sentimos realizados porque vimos cómo los adultos recordaron lo que era ser niño y también porque vimos la sonrisa de cada niño al que le dimos un regalo”, explicó.
El gesto desató una ola de cariño en redes sociales. “Clase de corazón tienes, Velito. Se ve que lo disfrutas y que ni la sonrisa finges”, escribió una seguidora. “Eres tan grande, tan buena persona, siempre el mejor”, comentó otra. Y no faltaron quienes celebraron su humildad: “Le hiciste una Navidad diferente y feliz a cada niño. Mi respeto, no solo como músico, sino como persona”.
El video acumula miles de “me gusta” y comentarios de admiración: “Qué gesto más bonito”, “Dios te bendiga”, “Esa familia tiene un corazón inmenso”, se lee entre los mensajes. Muchos coincidieron en que su alegría era contagiosa y que su forma de compartir inspiraba esperanza en medio de tiempos difíciles.
Velito cerró el día con su sonrisa habitual, rodeado de niños, música y el amor de su familia. En medio de la ilusión por la llegada de su segundo hijo, el artista demostró que su mejor escenario sigue siendo la calle y su mejor público, los más pequeños. Como escribió una seguidora, emocionada: “A esto le llamo hacer famoso a la persona correcta”.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.