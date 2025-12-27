¿Por qué no salió la Conga de Los Hoyos? Crecen las dudas y las denuncias de censura

Vídeos relacionados:

Un rumor de suspensión sobre la tradicional invasión de la Conga de Los Hoyos —prevista para el 27 de diciembre como saludo de fin de año— comenzó a circular en Santiago de Cuba sin que mediara anuncio oficial, nota pública o explicación institucional.

La información trascendió en el perfil del periodista Yosmany Mayeta Labrada, quien describe el episodio como una forma de “censura sin papel” para enfriar la participación popular.

La preocupación surgió cuando empezó a regarse la versión de que la conga santiaguera que recorrería barrios de la ciudad habría sido cancelada, aunque no existía confirmación ni documento que lo sustentara.

Una convocatoria publicada en la página del reportero invitaba a los santiagueros a sumarse al reto “Súbelo Mayeta”: grabar desde la propia conga un video creativo de 30 segundos a 1 minuto, coreando una frase identificada como “profundamente arraigada” en la identidad santiaguera.

El video con más creatividad y reacciones positivas recibiría un premio de 100 dólares, según la propuesta.

A partir de esa convocatoria —planteada como cultura popular, creatividad y participación libre— “el ruido cambió de tono”, afirma el comunicador.

De acuerdo con diversas indagaciones citadas por Mayeta, la Dirección Provincial de Cultura en Santiago de Cuba, “bajo orientaciones del Partido Comunista de Cuba”, habría optado por activar el rumor de suspensión con un objetivo: impedir que se graben videos del reto en plena conga y desmovilizar la participación, sin asumir públicamente una prohibición.

El propio Mayeta sostiene que, tras consultar a trabajadores del sector, hasta ese momento no existía suspensión oficial: no había “documento, circular ni comunicado” que confirmara la cancelación, solo versiones “entre músicos y tocadores” y comentarios sin firma en el terreno del “dicen”.

Mayeta recalca que, hacia más de las 3:00 p.m., aún no se le reportaba la salida de la conga “como cada 27 de diciembre” con su recorrido habitual.

Mientras tanto, muchos tocadores de diferentes congas en barriadas habían dicho que se suspendió, pero sin confirmación de la Dirección Provincial de Cultura.

En su texto, el periodista concluye que la conga “no es un favor institucional”, sino calle, barrio e identidad, y que la utilización del rumor para sembrar miedo y confusión revela “temor a la cultura libre” cuando no está bajo control.

Las tradicionales invasiones de las congas santiagueras, una forma de “válvula de escape” al descontento, incluyen una serie de coritos en los que, de forma espontánea, la población critica al régimen.

Este detalle, unido a la descomunal congregación de personas, hacen que el régimen vigile fuertemente dicha manifestación cultural que, en un santiamén, podría convertirse en una gigantesca protesta popular.