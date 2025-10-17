"Tata", la conga de Dale Pututi, Nesty y Maykel Falcón que está poniendo a bailar a los cubanos

“Tata La Conga” interpretada por Dale Pututi, Nesty y Maykel Falcón, se estrenó este viernes acompañada de un videoclip que es pura gozadera cubana.

Desde su lanzamiento, el tema ha conquistado las redes y ya se perfila como una de las congas más contagiosas del momento.

Con un ritmo que recuerda a las congas santiagueras, esas que levantan cualquier fiesta de barrio, el tema logra conectar con la esencia popular de la música cubana, mezclando la percusión tradicional con el sabor urbano característico de los tres artistas.

El videoclip, grabado en un ambiente callejero lleno de alegría, muestra a los músicos acompañados por bailarines y tambores, con las banderas de Cuba y Estados Unidos ondeando juntas, símbolo de esa mezcla cultural que define a muchos cubanos dentro y fuera de la isla.

La letra, pegajosa y directa, refleja una actitud relajada frente a la crítica y los conflictos del día a día: “Tú te la pasas tirándome pulla / Yo vivo mi vida, no vivo la tuya / Yo no creo en ti ni en nadie, dejen ya la bulla / Yo me hago el loco tata pa' que todo fluya”.

Con esta fusión de sabor, percusión y energía positiva, “Tata” promete ser una de las canciones más bailadas del fin de semana en las fiestas de Miami, La Habana, Santiago de Cuba y más allá.

Una auténtica conga moderna que confirma que, cuando se trata de ritmo, los cubanos siempre encuentran la manera de poner a todos a moverse.

