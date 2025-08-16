Alexis Valdés celebra cumpleaños con estreno musical junto a Willy Chirino

Vídeos relacionados:

El popular humorista y actor cubano Alexis Valdés celebró este jueves su 62 cumpleaños de la manera que más le gusta: creando y compartiendo con su público.

Además de agradecer en redes sociales las múltiples felicitaciones recibidas, anunció el lanzamiento de una nueva colaboración con el músico y cantante Willy Chirino, titulada ‘Hasta el fondo’.

“Hoy celebro un año más, salud, amor y ganas de crear. Y también celebro el lanzamiento de esta canción que siento que les va a hacer bailar a todos”, expresó Valdés en su perfil oficial, donde invitó a disfrutar del videoclip disponible en su canal de YouTube.

El tema marca otro encuentro artístico entre el humorista y el icónico salsero cubano, quienes ya habían unido fuerzas en el exitoso proyecto ‘Yo soy cubano’. Aquella canción, lanzada en 2021, se convirtió en un himno de identidad para la diáspora y contó con la participación de reconocidos músicos como Arturo Sandoval.

Con ‘Hasta el fondo’, Valdés y Chirino apuestan nuevamente por la fusión de ritmos bailables y un mensaje de optimismo a paso de conga santiaguera.

El videoclip, cargado de humor y buena energía, refleja la complicidad entre ambos artistas y su intención de seguir regalando música a los cubanos dentro y fuera de la isla.

La colaboración llega en un momento especial, pues Chirino continúa celebrando más de cinco décadas de carrera musical, mientras que Valdés reafirma su faceta como cantautor, además de su trayectoria en el teatro y la televisión.

El dúo artístico ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes destacan en los comentarios el valor de la música como puente entre generaciones y como reafirmación de la cubanía.

Con este estreno, Valdés sopla las velas compartiendo alegría y reafirmando que, más allá del humor, también tiene mucho que cantar.