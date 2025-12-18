Lo que parecía un viaje normal de Uber terminó convertido en un auténtico show de TikTok. Un chofer cubano fue grabado mientras discutía con su esposa por teléfono, y la escena —tan intensa como divertida— acabó haciéndose viral. Entre gritos, frases memorables y un inesperado “disculpa” dirigido a los pasajeros después de la bronca, el video ya se ha ganado un lugar entre los favoritos de la semana.

“Le mando lo que me salga a mí de la… a mi hijo, no eres nadie para decirme a mí”, se escucha decir al conductor, visiblemente molesto. Pero lo mejor viene después: cuelga, respira, y con toda naturalidad suelta un “me vas a volver loco a mí”, todavía refiriéndose a la mujer, para enseguida cambiar el tono y dirigirse a los pasajeros con un calmado “disculpa”. En segundos pasó de la bronca al caballero, y ese contraste desató la risa de medio TikTok.

El video fue compartido por la usuaria @la_dura_de_sanleopoldo4, y los comentarios no tardaron en convertir el momento en un festival de humor. “Grosero pero educado”, escribió uno. “Así pago Uber con entretenimiento incluido”, dijo otro. Y la frase del propio chofer —“yo lo que colgué fue porque andaba con gente”— ya se volvió meme nacional.

Parece que el asunto divirtió incluso al protagonista. En los comentarios, alguien identificado como el propio conductor confirmó entre risas: “Soy el de Uber, me separé y estoy viendo en el carro, pero le mandé la máquina de pelar a mi hijo”. Con eso terminó de ganarse al público, que coincidió en que se merecía “cinco estrellas y propina” por ofrecer el viaje más entretenido del mes.

Más que una simple discusión, el video es una joya del humor cubano: espontáneo, exagerado y real. Porque solo un cubano puede pasar de la pelea a la disculpa en diez segundos… y encima hacerlo viral.