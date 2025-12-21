La Crema estrena canción sobre la "tasa flotante"

El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet Vives, conocido por su nombre artístico de La Crema, volvió a captar la atención del público con un video en el que combina humor, crítica social y música para comentar la reciente implementación de la tasa de cambio flotante por parte del Banco Central de Cuba (BCC).
El clip comienza cuando La Crema se entera de la noticia al revisar su celular, lo que le genera confusión y desconcierto.
"¿Pero qué cosa es esto? Mira para allá, mira para allá lo que han suelto a esta gente. Tanto que criticaron al Toque y vinieron a poner el dólar al mismo precio casi del Toque", … Primero el dólar a 24, después el dólar a 120, y ahora una tasa flotante. No entiendo nada", dice.
A continuación, el artista expone la situación con un tono irónico y crítico:
"Dicen que en el banco hay una medida nueva que se llama la tasa flotante, pa' buscar dólares y bastantes. Volvimos pa' los tiempos de antes. Donde se irá la inflación, no hay ninguna solución con la tasa flotante. Y el dólar sube, no hay quien lo aguante. La cosa está muy desesperante", canta.
"Tú le vendes todos tus dólares al banco, pero el banco no te lo vende a ti. Y si el banco pone el precio de la calle, en la calle se duplica si me lo venden a mí. Se duplica porque hay escasez de dólar, porque todo el efectivo ustedes lo controlan. Ya tú abriste la caja de Pandora, el dólar va a seguir subiendo, subirá por horas", añade.
Lo más leído hoy:
Al final del clip, La Crema cierra con un comentario que resume la frustración de muchos: "Mi amor, mira esto. Dice aquí que es una tasa flotante. Los que vamos a flotar somos nosotros. Tasa flotante, ni tasa flotante".
La canción llega en un momento de gran repercusión en redes sociales, donde los cubanos han recurrido al humor para expresar incredulidad y burla ante la nueva medida.
El medio independiente El Toque abrió la jornada con un meme inspirado en Star Wars, mostrando al BCC como Darth Vader diciendo: "¡Yo soy tu padre!", un reflejo cómo muchos perciben la medida como una aceptación del mercado informal que el gobierno había intentado desacreditar.
Páginas como El Pelotazo han añadido más sátira, con memes que muestran a Mr. Bean copiando y pegando, aludiendo a que el BCC replicó tasas que ya se conocían por medios independientes.
Otros comentarios ironizan sobre voceros oficialistas, como Humberto López, que criticaron a El Toque antes de que el BCC adoptara tasas similares.
El humor también se extiende a ilustraciones y memes en X y Facebook: el usuario Ñango Leyva publicó un inodoro flotando sobre el mar con el mensaje "Ya tienes tasa flotante #CubaEstadoFallido #SOSCuba".
Por su parte, la cuenta Habanero Memes compartió una imagen de Susely Morfa con la frase "¿Quién se va a guiar por la tasa flotante que va a publicar el banco?", y responde contundentemente: "¡Nadie!".
Desde el 18 de diciembre, Cuba opera con tres segmentos cambiarios: 1x24 CUP para servicios estatales, 1x120 CUP para entidades con ingresos externos, y un segmento flotante para el sector privado y personas naturales, que arrancó con 410 CUP por dólar y 481,42 CUP por euro, cifras cercanas a las del mercado informal, donde el dólar se mantiene en torno a 440 CUP.
El Banco Central asegura que la tasa flotará según la oferta y la demanda y se publicará diariamente, pero la falta de credibilidad institucional y las limitaciones de acceso a divisas hacen que muchos la perciban como un movimiento más cosmético que efectivo.
Mientras tanto, el pueblo cubano continúa utilizando la sátira y la música como válvula de escape ante la incertidumbre económica, demostrando que la risa sigue siendo la moneda más fuerte del país.
Preguntas frecuentes sobre la nueva tasa flotante en Cuba y su impacto
¿Qué es la tasa flotante implementada por el Banco Central de Cuba?
La tasa flotante es un tipo de cambio que se ajusta diariamente según la oferta y la demanda del mercado, destinada al sector privado y a las personas naturales. Esta medida fue anunciada por el Banco Central de Cuba y forma parte de un esquema que también incluye otras dos tasas fijas para distintos segmentos económicos. Sin embargo, esta iniciativa ha sido criticada por percibirse como una mera imitación del mercado informal que el gobierno había desacreditado previamente.
¿Cómo ha reaccionado el público cubano ante la nueva tasa flotante?
La reacción del público cubano ha sido mayoritariamente crítica y cargada de escepticismo. Muchos ciudadanos han recurrido al humor y la sátira para expresar su incredulidad y descontento ante la medida, considerándola una aceptación tácita del mercado informal que el gobierno había intentado desacreditar. Las redes sociales se han llenado de memes y comentarios sarcásticos que reflejan la frustración y la sensación de que la medida no cambiará la realidad económica actual.
¿Cuál es la diferencia entre la tasa flotante y el mercado informal en Cuba?
La principal diferencia radica en que la tasa flotante es un valor oficial publicado por el Banco Central de Cuba, mientras que el mercado informal opera sin regulaciones oficiales. En la práctica, el mercado informal sigue siendo el referente real para muchos cubanos, ya que ofrece precios más altos y transacciones más inmediatas. A pesar de la introducción de la tasa flotante, la oferta oficial de divisas es limitada, lo que mantiene la relevancia del mercado informal.
¿Por qué la nueva tasa flotante no ha logrado desplazar al mercado informal en Cuba?
La tasa flotante no ha logrado desplazar al mercado informal debido a la escasez de divisas y la desconfianza generalizada en el sistema económico del país. Quienes reciben remesas o manejan divisas prefieren el mercado informal, donde el precio es más alto y las transacciones son más rápidas. Además, la falta de transparencia y credibilidad en las instituciones oficiales refuerza la dependencia del mercado informal.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.