La Crema estrena canción sobre la "tasa flotante"

El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet Vives, conocido por su nombre artístico de La Crema, volvió a captar la atención del público con un video en el que combina humor, crítica social y música para comentar la reciente implementación de la tasa de cambio flotante por parte del Banco Central de Cuba (BCC).

El clip comienza cuando La Crema se entera de la noticia al revisar su celular, lo que le genera confusión y desconcierto.

"¿Pero qué cosa es esto? Mira para allá, mira para allá lo que han suelto a esta gente. Tanto que criticaron al Toque y vinieron a poner el dólar al mismo precio casi del Toque", … Primero el dólar a 24, después el dólar a 120, y ahora una tasa flotante. No entiendo nada", dice.

A continuación, el artista expone la situación con un tono irónico y crítico:

"Dicen que en el banco hay una medida nueva que se llama la tasa flotante, pa' buscar dólares y bastantes. Volvimos pa' los tiempos de antes. Donde se irá la inflación, no hay ninguna solución con la tasa flotante. Y el dólar sube, no hay quien lo aguante. La cosa está muy desesperante", canta.

"Tú le vendes todos tus dólares al banco, pero el banco no te lo vende a ti. Y si el banco pone el precio de la calle, en la calle se duplica si me lo venden a mí. Se duplica porque hay escasez de dólar, porque todo el efectivo ustedes lo controlan. Ya tú abriste la caja de Pandora, el dólar va a seguir subiendo, subirá por horas", añade.

Lo más leído hoy:

Al final del clip, La Crema cierra con un comentario que resume la frustración de muchos: "Mi amor, mira esto. Dice aquí que es una tasa flotante. Los que vamos a flotar somos nosotros. Tasa flotante, ni tasa flotante".

La canción llega en un momento de gran repercusión en redes sociales, donde los cubanos han recurrido al humor para expresar incredulidad y burla ante la nueva medida.

El medio independiente El Toque abrió la jornada con un meme inspirado en Star Wars, mostrando al BCC como Darth Vader diciendo: "¡Yo soy tu padre!", un reflejo cómo muchos perciben la medida como una aceptación del mercado informal que el gobierno había intentado desacreditar.

Páginas como El Pelotazo han añadido más sátira, con memes que muestran a Mr. Bean copiando y pegando, aludiendo a que el BCC replicó tasas que ya se conocían por medios independientes.

Otros comentarios ironizan sobre voceros oficialistas, como Humberto López, que criticaron a El Toque antes de que el BCC adoptara tasas similares.

El humor también se extiende a ilustraciones y memes en X y Facebook: el usuario Ñango Leyva publicó un inodoro flotando sobre el mar con el mensaje "Ya tienes tasa flotante #CubaEstadoFallido #SOSCuba".

Por su parte, la cuenta Habanero Memes compartió una imagen de Susely Morfa con la frase "¿Quién se va a guiar por la tasa flotante que va a publicar el banco?", y responde contundentemente: "¡Nadie!".

Desde el 18 de diciembre, Cuba opera con tres segmentos cambiarios: 1x24 CUP para servicios estatales, 1x120 CUP para entidades con ingresos externos, y un segmento flotante para el sector privado y personas naturales, que arrancó con 410 CUP por dólar y 481,42 CUP por euro, cifras cercanas a las del mercado informal, donde el dólar se mantiene en torno a 440 CUP.

El Banco Central asegura que la tasa flotará según la oferta y la demanda y se publicará diariamente, pero la falta de credibilidad institucional y las limitaciones de acceso a divisas hacen que muchos la perciban como un movimiento más cosmético que efectivo.

Mientras tanto, el pueblo cubano continúa utilizando la sátira y la música como válvula de escape ante la incertidumbre económica, demostrando que la risa sigue siendo la moneda más fuerte del país.