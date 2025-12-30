Reportan sismo perceptible en el oriente de Cuba

Lugar en que ocurrió el sismo de este 29 de diciembre

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) informó sobre un sismo registrado en el oriente cubano que fue percibido por la población en zonas de al menos dos provincias: Santiago de Cuba y Granma.

El fenómeno ocurrió a las 9:41 p.m. (hora local), con una magnitud de 2.9 en la escala de Richter, y fue detectado por la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano.

La información fue confirmada por medio del Boletín Informativo No. 14, emitido por la Estación Central del Servicio Sismológico Nacional, con sede en Santiago de Cuba.

En el parte oficial se especifica que el epicentro del temblor fue localizado a 5 kilómetros de profundidad, y a 17 km al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba, en el litoral del municipio de Guamá.

Se ubicó exactamente en las coordenadas 19.70 grados de latitud norte y -76.26W de longitud oeste.

La noticia fue anticipada a través de redes sociales por Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico y especialista del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), quien señaló:

“Datos preliminares de sismo perceptible registrado a las 9:41 pm de hoy 29 de diciembre con epicentro al sur del municipio de Guamá, provincia de Santiago de Cuba. Se reporta perceptible en varias localidades de las provincias de Santiago de Cuba y Granma. En breve la nota informativa de la Estación Central”.

Aunque inicialmente Arango Arias situó en 3.2 la magnitud del fenómeno y a una profundidad de solo 0.7 kilómetros, posteriormente el boletín oficial ajustó esas cifras a 2.9 grados y a 5 kilómetros de profundidad.

La nota oficial del CENAIS precisó se habían recibido reportes ciudadanos de perceptibilidad desde varias zonas de las provincias de Granma y Santiago de Cuba.

No se reportaron daños materiales ni víctimas asociadas al evento.

Un área históricamente sísmica

El oriente cubano se encuentra sobre una de las zonas más activas desde el punto de vista sísmico en el archipiélago, debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica.

A pesar de la baja magnitud de este temblor, su escasa profundidad y localización relativamente cercana a áreas pobladas contribuyeron a que fuera perceptible para algunos residentes.

La profundidad de solo 5 km y la proximidad del epicentro a la costa explican por qué, pese a no tratarse de un evento fuerte, fue sentido por la población.

Sismos con estas características suelen generar una sensación breve de movimiento o vibración, que en ocasiones puede pasar inadvertida por la mayoría, pero causar alarma en quienes se encuentran en pisos altos o estructuras ligeras.

Más de tres meses sin eventos perceptibles

Desde el 17 de septiembre no se reportaban sismos perceptibles en Cuba. Ese día, dos sismos de magnitud 2.9 y 3.2 en la escala de Richter fueron perceptibles en en el municipio Pilón, de la provincia Granma.

En ese caso, el primer evento telúrico se registró a las 6:34 p.m. (hora local), a una profundidad de 7.4 kilómetros, localizado en los 19.88 grados de latitud norte y los -77.40 grados de longitud oeste, a siete kilómetros al oeste de Pilón,

A las 6:40 p.m., la red de estaciones sismológicas detectó el segundo temblor, de magnitud 3.2, a una profundidad de 10 km y en las coordenadas 19.82 grados de latitud norte y los -77.33 grados de longitud oeste, a 10 kilómetros al sur de la misma localidad oriental.

En ese caso los reportes de perceptibilidad llegaron desde las localidades de Pilón y Niquero, en la provincia de Granma.

Más de 3,000 sismos se registraron en Cuba en el primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 3,623 terremotos en la región, de los cuales 3,273 ocurrieron dentro del área geográfica de Cuba, según datos publicados en julio por el Sistema Sismológico Nacional.

Pese al elevado número de movimientos telúricos en la primera mitad del año, sólo 10 fueron perceptibles por la población, nueve de ellos relacionados con la zona de límite de placas al sur del oriente cubano.

El día en que se reportó mayor actividad sísmica fue el 27 de enero, con 60 eventos en 24 horas.

La zona más activa fue Pilón–Chivirico, con 1,849 sismos contabilizados, que en su mayoría fueron réplicas del terremoto ocurrido el 10 de noviembre de 2024; mientras que la zona más energética fue la de Santiago–Baconao.