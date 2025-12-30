El reguetonero Nicky Jam sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su próxima colaboración junto al dúo cubano Charly & Johayron, una unión que promete cerrar el 2025 con broche de oro y marcar el inicio de un nuevo capítulo musical entre Cuba y Puerto Rico.

“Cuba y Puerto Rico, ‘Magia’. ¿Cuándo salimos con esta?”, escribió Nicky Jam en Instagram junto a un video en el que se le ve sobre un yate al atardecer. La publicación superó las 26.000 reacciones en pocas horas y generó una oleada de entusiasmo entre los fans de ambos países.

“Todo es magia”, “Miami se prende con esta”, “Qué duro entra el Nicky” y “Se formó” fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron el post, celebrando la colaboración y destacando la buena química entre los artistas.

Los seguidores cubanos, en particular, recibieron la noticia con orgullo. Muchos señalaron que el junte entre Nicky Jam y Charly & Johayron representa una oportunidad para que el talento urbano cubano siga ganando espacio en la escena internacional.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial del lanzamiento, el tema —que llevará por título “Magia”— ya genera grandes expectativas. Con este adelanto, los artistas despiden el 2025 por todo lo alto y dejan claro que el próximo año comenzará con pura energía musical.