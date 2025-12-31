Rosa María Payá: “2025 deja a Cuba sumida en una catástrofe humanitaria”

Vídeos relacionados:

La activista cubana Rosa María Payá afirmó que Cuba cierra 2025 sumida en una catástrofe humanitaria, una situación que atribuyó directamente a la gestión del régimen y a la permanencia del actual sistema político en la isla.

En un mensaje publicado en su cuenta de X junto a un video, Payá, hija del legendario opositor Oswaldo Payá, aseguró que la crisis que enfrentan los cubanos —marcada por la escasez de alimentos, los apagones prolongados, el colapso de los servicios básicos y la represión— no es consecuencia de factores externos, sino del modelo impuesto por la dictadura.

“2025 deja a Cuba sumida en una catástrofe humanitaria causada por la dictadura”, escribió.

De cara a 2026, la opositora subrayó que existe una demanda popular clara dentro del país: “los cubanos luchan por un cambio de sistema integral”, afirmó, en referencia al creciente descontento social y a las protestas registradas en los últimos años.

Payá señaló además que la sociedad civil cubana no solo exige un cambio, sino que también cuenta con una hoja de ruta para la transición democrática. “Tenemos un plan: los cubanos están listos para la transición”, sostuvo.

La activista hizo un llamado directo a la comunidad internacional, asegurando que una Cuba libre no solo beneficiaría a los ciudadanos de la Isla, sino también a la región. En ese sentido, instó a los gobiernos democráticos a intensificar sus esfuerzos y respaldar activamente un proceso de cambio en Cuba.

“Una Cuba libre beneficia a todos”, concluyó.

Las declaraciones de Payá se producen en un contexto de profundo deterioro económico y social, con millones de cubanos enfrentando condiciones de vida extremas, mientras el régimen continúa cerrando espacios al disenso y reprimiendo cualquier intento de oposición política.

Una figura en ascenso internacional

Vale recordar que este año, Rosa María Payá asumió como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en la primera opositora cubana en ocupar un cargo dentro del organismo, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Su rol amplifica su influencia en el debate hemisférico sobre democracia y derechos humanos.