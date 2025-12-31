Niegan racismo y culpan a un empleado: Así responde el régimen tras denuncia de discriminación en Fábrica de Arte Cubano

Vídeos relacionados:

El Instituto Cubano de la Música (ICM) y la propia Fábrica de Arte Cubano (FAC) reaccionaron públicamente tras la denuncia de que a un joven cubano y sus acompañantes se les impidió la entrada a la institución usando el llamado “derecho de admisión”, un hecho que provocó una oleada de rechazo en redes y fue calificado por activistas antirracistas y ciudadanos como discriminatorio.

Según la nota del ICM, el caso se conoció a partir de una publicación en Facebook de la usuaria Yuliet Teresa y afectó a Alejandro Bridón Mesa.

El instituto afirmó que la FAC y el Centro Nacional de Música Popular intercambiaron con la denunciante y con el joven, y que la institución reconoció “su responsabilidad” por el “mal manejo” del derecho de admisión.

La versión oficial: “tolerancia cero”, pero niegan racismo institucional

De acuerdo con el comunicado, en la mañana del 31 de diciembre Alejandro Bridón fue visitado en su casa por Víctor Rodríguez (director del Centro Nacional de Música Popular) y Osmani López (vicepresidente del ICM), quienes ratificaron una política de “tolerancia cero” ante discriminación y maltrato.

Sin embargo, sostuvieron que “no se trataba de una postura racista”, sino de un “acto arbitrario” basado en el criterio personal de un empleado.

También aseguraron que se aplicó una medida disciplinaria a la persona implicada y que el joven “se sintió satisfecho con la explicación”.

El ICM añadió que la dirección del Ministerio de Cultura también contactó al joven, quien —según la nota— agradeció el intercambio y subrayó la necesidad de crear conciencia sobre la gravedad de estos hechos.

El comunicado afirma que Bridón expresó no estar interesado en promover la “denuncia formal correspondiente” prevista en protocolos, aunque el instituto dijo que investigó y trasladará la información a los “órganos competentes”.

FAC pide disculpas y asegura que “no es racista ni excluyente”

En su propio comunicado, la FAC declaró que, tras “averiguaciones necesarias y de forma exhaustiva”, decidió contactar personalmente —a través de X Alfonso— a Alejandro Bridón para ofrecerle “esclarecimientos”.

Aseguró lamentar “profundamente” lo ocurrido, pidió disculpas y afirmó: “Fábrica de Arte Cubano no es ni racista ni excluyente… es y seguirá siendo siempre la casa de tod@s y para tod@s”.

El texto difundido inicialmente por Yuliet Teresa incluye el testimonio atribuido a Alejandro Bridón Mesa, quien relató que el 26 de diciembre, alrededor de las 10:00 p.m., llegó a la FAC con dos amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas, y que tras hacer la fila observó que a quienes estaban delante —descritos como extranjeros o personas blancas— se les permitió entrar sin dificultad.

Sin embargo, afirma que a ellos se les negó la entrada por “DERECHO DE ADMISIÓN” sin explicación.

También relata que otra mujer negra no pudo entrar hasta que aclaró que no era cubana.

En ese relato, el joven sostiene que el “derecho de admisión” sin transparencia se convierte en un mecanismo arbitrario que legitima la discriminación y denuncia un patrón de privilegio al extranjero y al blanco, con marginación del cubano negro.

Además de rechazar la conducta del trabajador implicado, el ICM también criticó lo que llamó una “tibia y justificativa argumentación” de un miembro del equipo de la FAC, y justificó que el hecho fue utilizado por “la contrarrevolución y sus aliados” para desacreditar instituciones y “sembrar división”, al tiempo que reiteró que no permitirán que hechos como este queden impunes.