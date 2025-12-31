Niegan racismo y culpan a un empleado: Así responde el régimen tras denuncia de discriminación en Fábrica de Arte Cubano

Vídeos relacionados:
El Instituto Cubano de la Música (ICM) y la propia Fábrica de Arte Cubano (FAC) reaccionaron públicamente tras la denuncia de que a un joven cubano y sus acompañantes se les impidió la entrada a la institución usando el llamado “derecho de admisión”, un hecho que provocó una oleada de rechazo en redes y fue calificado por activistas antirracistas y ciudadanos como discriminatorio.
Según la nota del ICM, el caso se conoció a partir de una publicación en Facebook de la usuaria Yuliet Teresa y afectó a Alejandro Bridón Mesa.
El instituto afirmó que la FAC y el Centro Nacional de Música Popular intercambiaron con la denunciante y con el joven, y que la institución reconoció “su responsabilidad” por el “mal manejo” del derecho de admisión.
La versión oficial: “tolerancia cero”, pero niegan racismo institucional
De acuerdo con el comunicado, en la mañana del 31 de diciembre Alejandro Bridón fue visitado en su casa por Víctor Rodríguez (director del Centro Nacional de Música Popular) y Osmani López (vicepresidente del ICM), quienes ratificaron una política de “tolerancia cero” ante discriminación y maltrato.
Sin embargo, sostuvieron que “no se trataba de una postura racista”, sino de un “acto arbitrario” basado en el criterio personal de un empleado.
Lo más leído hoy:
"No se trataba de una postura racista, sino de un acto arbitrario basado en el criterio personal de un empleado", dijo la nota.
También aseguraron que se aplicó una medida disciplinaria a la persona implicada y que el joven “se sintió satisfecho con la explicación”.
El ICM añadió que la dirección del Ministerio de Cultura también contactó al joven, quien —según la nota— agradeció el intercambio y subrayó la necesidad de crear conciencia sobre la gravedad de estos hechos.
El comunicado afirma que Bridón expresó no estar interesado en promover la “denuncia formal correspondiente” prevista en protocolos, aunque el instituto dijo que investigó y trasladará la información a los “órganos competentes”.
FAC pide disculpas y asegura que “no es racista ni excluyente”
En su propio comunicado, la FAC declaró que, tras “averiguaciones necesarias y de forma exhaustiva”, decidió contactar personalmente —a través de X Alfonso— a Alejandro Bridón para ofrecerle “esclarecimientos”.
Aseguró lamentar “profundamente” lo ocurrido, pidió disculpas y afirmó: “Fábrica de Arte Cubano no es ni racista ni excluyente… es y seguirá siendo siempre la casa de tod@s y para tod@s”.
El texto difundido inicialmente por Yuliet Teresa incluye el testimonio atribuido a Alejandro Bridón Mesa, quien relató que el 26 de diciembre, alrededor de las 10:00 p.m., llegó a la FAC con dos amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas, y que tras hacer la fila observó que a quienes estaban delante —descritos como extranjeros o personas blancas— se les permitió entrar sin dificultad.
Sin embargo, afirma que a ellos se les negó la entrada por “DERECHO DE ADMISIÓN” sin explicación.
También relata que otra mujer negra no pudo entrar hasta que aclaró que no era cubana.
En ese relato, el joven sostiene que el “derecho de admisión” sin transparencia se convierte en un mecanismo arbitrario que legitima la discriminación y denuncia un patrón de privilegio al extranjero y al blanco, con marginación del cubano negro.
Además de rechazar la conducta del trabajador implicado, el ICM también criticó lo que llamó una “tibia y justificativa argumentación” de un miembro del equipo de la FAC, y justificó que el hecho fue utilizado por “la contrarrevolución y sus aliados” para desacreditar instituciones y “sembrar división”, al tiempo que reiteró que no permitirán que hechos como este queden impunes.
Preguntas Frecuentes sobre la Discriminación en la Fábrica de Arte Cubano
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió en la Fábrica de Arte Cubano que generó acusaciones de discriminación?
En la Fábrica de Arte Cubano (FAC) se impidió la entrada a un joven cubano negro y a sus acompañantes bajo el pretexto del "derecho de admisión", mientras que a otras personas, descritas como extranjeras o blancas, se les permitió el acceso sin problemas. Este hecho fue denunciado en redes sociales, provocando un rechazo generalizado y acusaciones de discriminación racial.
¿Cuál fue la respuesta del Instituto Cubano de la Música ante la acusación de racismo?
El Instituto Cubano de la Música (ICM) negó que se tratara de racismo institucional y atribuyó el incidente a un "acto arbitrario" de un empleado. Afirmaron que se aplicó una medida disciplinaria al responsable y que están comprometidos con la "tolerancia cero" ante la discriminación y el maltrato.
¿Qué medidas tomó la Fábrica de Arte Cubano tras el incidente de discriminación?
La Fábrica de Arte Cubano (FAC) pidió disculpas públicamente y aseguró que no es una institución racista ni excluyente. Afirmaron que realizaron una investigación exhaustiva y lamentaron profundamente lo sucedido, comprometiéndose a mejorar la transparencia en el uso del "derecho de admisión".
¿Cómo reaccionaron las redes sociales y los activistas antirracistas a este incidente?
El incidente en la Fábrica de Arte Cubano provocó una oleada de rechazo en redes sociales y fue calificado como discriminatorio por activistas antirracistas y ciudadanos. La denuncia fue vista como un reflejo de las desigualdades raciales en la sociedad cubana, incitando a un amplio debate sobre la necesidad de transparencia y equidad en la aplicación del "derecho de admisión".
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.