Luis Alberto García Novoa defiende a Kiki Álvarez y Esteban Insausti y denuncia la “ignominia” del ICAIC

El reconocido actor cubano Luis Alberto García Novoa se pronunció públicamente en defensa de los cineastas Enrique “Kiki” Álvarez y Esteban Insausti, tras conocerse que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) dio por terminadas sus relaciones laborales sin previo aviso, falsificando además una supuesta “renuncia voluntaria”.

“No quiero que esta ignominia sea relegada al olvido en medio de tantas cosas desagradables que nos están siendo regaladas a diario”, escribió García en su perfil de Facebook.

“Soy de antes. De cuando la lealtad era la lealtad: a los amigos, a los principios, a las obras de vida y a las vidas por las obras. Ni Kiki ni Esteban merecen esta afrenta”, añadió.

El mensaje del actor, una de las voces más respetadas del cine y la televisión cubanos, surge en medio del creciente malestar dentro del sector artístico por los actos de censura y exclusión que afectan a varios creadores en la isla.

El cineasta Enrique “Kiki” Álvarez reveló esta semana que el ICAIC cerró su contrato y el del realizador Esteban Insausti desde el 1 de agosto de 2025, sin notificación previa ni explicación formal.

Según denunció en una extensa publicación, al acudir a la oficina de Recursos Humanos le informaron que había sido dado de baja “por decisión propia”, aunque en su expediente no existía documento alguno que lo acreditara.

“Adiós, ICAIC. Nuestra relación siempre fue tensa, marcada por mi deseo de contribuir a convertirte en un Instituto capaz de garantizar el derecho de los cineastas a expresar la dura realidad en que vivimos”, escribió Álvarez en un texto titulado En la intemperie, donde señala la ruptura definitiva con la institución estatal.

El director de La Ola y Venecia relacionó su expulsión con sus críticas públicas a la censura, su pertenencia a la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) y sus denuncias sobre las irregularidades del Fondo de Fomento del Cine Cubano.

Por su parte, Insausti calificó la decisión como “un acto burocrático de exclusión”, recordando que las instituciones culturales “no pertenecen a los funcionarios de turno, sino a los artistas y al pueblo”.

La publicación de Álvarez desató una ola de reacciones entre artistas, realizadores y críticos.

El director Orlando Rojas tildó al ICAIC de “Institución Corrupta de Autoritarios e Infames Comisarios” y llamó a boicotear el próximo Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La realizadora Rosa María Rodríguez señaló que se trata de “otro acto de exclusión a un creador por pensar diferente”, mientras que el crítico Joel del Río definió a Álvarez como “uno de los realizadores que más ha renovado las narrativas del cine cubano” y advirtió: “Para el ICAIC, es prescindible, como seguramente lo seré yo también cuando circule este post”.

El ensayista Julio César Guanche calificó el hecho como “un bochorno que no cesa”, y el director Pavel Giroud lamentó “el silencio cómplice de los colegas que ven oportunidades en la mediocridad”.

Hasta el momento, el ICAIC no ha ofrecido declaraciones públicas sobre las acusaciones de falsificación de documentos y despidos arbitrarios. Sin embargo, el caso coincide con otros recientes episodios de censura y cancelaciones en el ámbito cultural.

Esta misma semana, se suspendió sin explicación el homenaje que el grupo Teatro El Público y la Fábrica de Arte Cubano (FAC) habían organizado para celebrar el centenario de Celia Cruz. También fueron canceladas funciones de la compañía El Ciervo Encantado por orden de las autoridades culturales.

La Asamblea de Cineastas Cubanos ha denunciado que estos hechos forman parte de un patrón sistemático de control y represión cultural. “Nuestra cultura no puede seguir dirigida por los mismos censores e inquisidores de larga impunidad”, advirtió la organización en un comunicado reciente.