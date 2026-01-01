Aumenta el salario mínimo en 19 estados de EE. UU., pero Florida queda fuera del ajuste

Vídeos relacionados:
Con la llegada del 1 de enero de 2026, entró en vigor un aumento del salario mínimo en 19 estados de Estados Unidos, una medida que beneficiará a unos 8,3 millones de trabajadores, según estimaciones del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés) publicadas por Telemundo 51.
El incremento salarial se aplica tanto a trabajadores con salario estándar como, en varios estados, a quienes reciben propinas, aunque Florida no figura entre los estados que aprobaron ajustes en el inicio de este año.
Washington supera los 17 dólares por hora
Con los nuevos ajustes, Washington se convirtió en el primer estado del país en superar los 17 dólares por hora, al elevar su salario mínimo de $16.66 a $17.13. En algunas ciudades, el ingreso mínimo será aún mayor:
Seattle: $21.30 por hora
Tukwila: $21.65 por hora
Además, el EPI señala que 47 ciudades y condados también implementaron aumentos locales adicionales.
Estados donde subió el salario mínimo
Estos son los 19 estados que aplicaron incrementos salariales desde enero de 2026:
Arizona: de $14.70 a $15.15 (propinas: $12.15)
California: de $16.50 a $16.90
Colorado: de $14.81 a $15.16 (propinas: $12.14)
Connecticut: de $16.35 a $16.94
Hawái: de $14 a $16 (propinas: $14.75)
Maine: de $14.65 a $15.10 (propinas: $7.55)
Michigan: de $12.48 a $13.73 (propinas: $5.49)
Minnesota: de $11.13 a $11.41
Missouri: de $13.75 a $15 (propinas: $7.50)
Montana: de $10.55 a $10.85
Nebraska: de $13.50 a $15
Nueva Jersey: de $15.49 a $15.92 (propinas: $6.05)
Nueva York:
NYC, Long Island y Westchester: de $16.50 a $17
Resto del estado: de $15.50 a $16
Ohio: de $10.70 a $11 (propinas: $5.50)
Rhode Island: de $15 a $16
Dakota del Sur: de $11.50 a $11.85 (propinas: $5.93)
Vermont: de $14.01 a $14.42 (propinas: $7.21)
Virginia: de $12.41 a $12.77
Washington: de $16.66 a $17.13
Florida, sin cambios en enero
A pesar del aumento en buena parte del país, Florida no aparece en el listado, por lo que su salario mínimo no se ajustó al inicio de 2026, una situación que contrasta con la tendencia nacional y con el aumento del costo de vida en el estado.
El tema vuelve a poner en el centro del debate la disparidad salarial entre estados, especialmente en regiones donde la inflación y los gastos de vivienda continúan en ascenso.
