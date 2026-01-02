Amanda Lemus, la niña cubana trasplantada en España, celebra su cuarto cumpleaños llena de luz y esperanza

Vídeos relacionados:
La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, celebró con emoción el cuarto cumpleaños de Amanda Lemus Ortiz, la niña cubana cuyo caso conmovió a miles de personas dentro y fuera de la Isla.
“Hay cumpleaños que no se pueden dejar de celebrar porque son especie de cumple-vidas, y este es el caso exacto”, escribió Lafita en Facebook.
“Nuestra querida Amanda cumplió 4 añitos, mi valiente princesita. Celebramos el milagro de verte crecer fuerte, radiante y llena de esa energía que ilumina todo a tu alrededor”.
La activista, muy cercana a la familia, recordó el esfuerzo colectivo que hizo posible la recuperación de la pequeña. “Hace poco más de dos años, la comunidad cubana se unió para darte una nueva oportunidad, y mírate ahora, una niña curiosa, juguetona y con esa sonrisa que este país te negó, superando cada reto con la fuerza de una guerrera”.
Lafita destacó el papel de la solidaridad y el amor en la historia de Amanda, a quien describió como “el recuerdo vivo de que la unión puede mover montañas”.
“Que este nuevo año te traiga infinitas aventuras, risas contagiosas y todos los sueños que tu corazoncito imagine. Sigues siendo un símbolo de vida y resiliencia”, expresó.
La historia de Amanda Lemus fue seguida por miles de cubanos desde que su madre pidió ayuda en redes sociales para salvarle la vida, ante la imposibilidad de acceder en Cuba al trasplante hepático que necesitaba con urgencia.
En marzo de 2024, la niña recibió un trasplante de hígado en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, gracias a la solidaridad de la comunidad cubana y al trabajo de médicos españoles.
Desde entonces, Amanda ha mostrado una recuperación constante y su historia sigue siendo un motivo de esperanza.
“Dios te bendiga, chiquita bella”, concluyó Lafita. “Eres un halo de esperanza para esta tierra que te vio nacer”.
¿Quién es Amanda Lemus y por qué su historia es conocida?
Amanda Lemus Ortiz es una niña cubana cuya historia conmovió a muchas personas debido a su lucha por sobrevivir a una grave enfermedad hepática. No pudo recibir un trasplante de hígado en Cuba debido a las carencias del sistema de salud, por lo que viajó a España donde fue intervenida con éxito en el Hospital Universitario La Paz de Madrid en marzo de 2024. Su caso es un ejemplo de la solidaridad de la comunidad cubana y de la falta de recursos médicos en la isla.
¿Cómo ha sido la recuperación de Amanda tras el trasplante de hígado?
Desde su trasplante en 2024, Amanda Lemus ha mostrado una recuperación constante. Ha recibido Atención Temprana para estimular su desarrollo y, aunque fue diagnosticada con un trastorno del lenguaje, los especialistas son optimistas sobre su evolución. Recientemente, se ha informado que Amanda podría comenzar la escuela, lo que representa un avance significativo en su proceso de adaptación y recuperación.
¿Cuál es el estado del sistema de salud en Cuba según el contexto de la historia de Amanda?
El sistema de salud en Cuba enfrenta graves carencias, como la falta de insumos, personal y tecnología adecuados para realizar procedimientos médicos complejos, como el trasplante de hígado que Amanda necesitaba. Esta situación es parte de una crisis sanitaria más amplia que afecta también a otros pacientes, quienes deben buscar tratamientos en el extranjero debido a la incapacidad del sistema cubano para atender casos críticos.
¿Qué papel ha jugado la activista Yamilka Lafita en la historia de Amanda Lemus?
Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs en redes sociales, ha sido una figura clave en la campaña que permitió a Amanda Lemus viajar a España para recibir el trasplante de hígado que necesitaba. Su activismo ha sido fundamental para recaudar fondos y visibilizar casos de niños cubanos que requieren atención médica fuera de la isla debido a las limitaciones del sistema de salud cubano.
