Amanda Lemus, la niña cubana trasplantada en España, celebra su cuarto cumpleaños llena de luz y esperanza

La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, celebró con emoción el cuarto cumpleaños de Amanda Lemus Ortiz, la niña cubana cuyo caso conmovió a miles de personas dentro y fuera de la Isla.

“Hay cumpleaños que no se pueden dejar de celebrar porque son especie de cumple-vidas, y este es el caso exacto”, escribió Lafita en Facebook.

“Nuestra querida Amanda cumplió 4 añitos, mi valiente princesita. Celebramos el milagro de verte crecer fuerte, radiante y llena de esa energía que ilumina todo a tu alrededor”.

La activista, muy cercana a la familia, recordó el esfuerzo colectivo que hizo posible la recuperación de la pequeña. “Hace poco más de dos años, la comunidad cubana se unió para darte una nueva oportunidad, y mírate ahora, una niña curiosa, juguetona y con esa sonrisa que este país te negó, superando cada reto con la fuerza de una guerrera”.

Lafita destacó el papel de la solidaridad y el amor en la historia de Amanda, a quien describió como “el recuerdo vivo de que la unión puede mover montañas”.

“Que este nuevo año te traiga infinitas aventuras, risas contagiosas y todos los sueños que tu corazoncito imagine. Sigues siendo un símbolo de vida y resiliencia”, expresó.

La historia de Amanda Lemus fue seguida por miles de cubanos desde que su madre pidió ayuda en redes sociales para salvarle la vida, ante la imposibilidad de acceder en Cuba al trasplante hepático que necesitaba con urgencia.

En marzo de 2024, la niña recibió un trasplante de hígado en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, gracias a la solidaridad de la comunidad cubana y al trabajo de médicos españoles.

Desde entonces, Amanda ha mostrado una recuperación constante y su historia sigue siendo un motivo de esperanza.

“Dios te bendiga, chiquita bella”, concluyó Lafita. “Eres un halo de esperanza para esta tierra que te vio nacer”.