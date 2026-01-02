Evo Morales celebra aniversario del "triunfo de la revolución cubana" y estallan las redes: "67 años de miseria y opresión"

Vídeos relacionados:

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, conmemoró este jueves el 67 aniversario del triunfo de la Revolución cubana con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que elogió a Fidel Castro y al pueblo cubano por su “lucha permanente contra el imperialismo”.

“Hoy se cumple 67 años del triunfo de la Revolución de Cuba, a la cabeza del comandante Fidel Castro, en su lucha permanente contra el imperialismo, junto a su pueblo heroico y patriótico que, con sacrificio y unidad, supo derrotar el bloqueo, la constante presión económica y los intentos por romper su soberanía y libertad impulsada por los Estados Unidos”, escribió Morales. En su publicación, el exmandatario también afirmó que la Revolución cubana es “un ejemplo para todos nuestros pueblos, en particular para nuestra amada Bolivia”, y expresó su confianza en que el pueblo boliviano “tarde o temprano logrará recuperar la democracia, con soberanía, resistencia y la búsqueda de justicia social”.

Las palabras de Morales provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, en su mayoría críticas y de abierta indignación. Muchos usuarios lo acusaron de ignorar la realidad de la isla y de glorificar una dictadura responsable, según ellos, de la pobreza y la pérdida de libertades de los cubanos.

Entre los comentarios más duros, uno escribió: “El principio del fin de varias generaciones de cubanos. La miseria generalizada y pérdida de la libertad son la principal característica de esa dictadura”. Otro señaló: “Te faltó decir que Fidel Castro fue el traidor más grande a su propia gente, encerró en la cárcel a sus compañeros de lucha que le hicieron sombra y que podían sustituir su liderazgo, como los comandantes Huber Matos, Camilo Cienfuegos, Arnaldo Ochoa entre otros tantos.”.

Hubo también mensajes que relacionaron directamente el comentario de Morales con la situación actual de Cuba. “Y desde ese momento miseria y desgracia hasta el día de hoy”, escribió un usuario, mientras otro afirmó: “La gente vive en pobreza y opresión y este cara de pajarraco dice que la Revolución Cubana triunfó contra el imperialismo”.

Algunos mensajes apuntaron al contraste entre el discurso y la dependencia económica de la isla: “Pero siguen dependiendo del capitalismo porque según son un país pobre por causa del bloqueo del país más capitalista del mundo. Quién los entiende”, ironizó otro.

También hubo respuestas más generales, pero cargadas de rechazo político: “Pueblo de Bolivia, ahora les queda claro a quién no votar jamás”, escribió un internauta, mientras otro comentó: “67 años de miseria, oprobio y esclavitud del siglo 21, una peste llamada socialismo comunismo que asesina y saquea sin piedad al pueblo de Cuba”.

En paralelo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un comunicado oficial —replicado por la cadena estatal teleSUR— en el que extendió “sus más profundas y fraternales felicitaciones al presidente Miguel Díaz-Canel, al general de Ejército Raúl Castro y al heroico pueblo de Cuba”.

El documento destacó que la Revolución de 1959 “abrió un horizonte irreversible de dignidad, soberanía y justicia social para Cuba y para toda Nuestra América”, y recordó el centenario del natalicio de Fidel Castro, a quien calificó como “Comandante en jefe inspirado en el ideario de José Martí”. Maduro afirmó que aquella gesta “representó el nacimiento de la esperanza que encendió la antorcha de la dignidad y la esperanza para todos los pueblos de Nuestra América y el mundo que luchan por su independencia definitiva”.

El mensaje del presidente venezolano se suma a los habituales pronunciamientos de gobiernos aliados de La Habana cada 1 de enero, fecha en que el régimen conmemora el triunfo de la Revolución encabezada por Fidel Castro, que en 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista y dio inicio a más de seis décadas de sistema comunista en Cuba.