EE.UU. promete apoyar a Bolivia en su recuperación económica tras la victoria de Rodrigo Paz

Estados Unidos felicitó oficialmente al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y prometió colaborar con su gobierno en la recuperación económica del país, el fortalecimiento institucional y la apertura comercial, tras dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Estamos orgullosos de unirnos a los líderes de la región para felicitar al presidente electo Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia. Esperamos apoyar los esfuerzos de Bolivia para estabilizar su economía, fortalecer sus instituciones y profundizar las alianzas globales para un hemisferio más seguro y próspero”, declaró la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado a través de su cuenta oficial en X.

La declaración se acompañó de un comunicado conjunto firmado por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, en el que los países reconocen el proceso electoral boliviano como un ejemplo de “compromiso con la democracia”.

El triunfo de Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), marca un giro político decisivo tras veinte años de hegemonía del MAS.

Con el 54,6 % de los votos, Paz derrotó al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y prometió un gobierno centrado en la estabilidad macroeconómica y la reinserción de Bolivia en los mercados internacionales.

“El país comienza una nueva historia. Es momento de unidad y de trabajar por la patria. Bolivia primero”, declaró su vicepresidente electo, Esman Lara, durante la celebración de la victoria en La Paz.

El nuevo mandatario, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre con el desafío de enfrentar una inflación en alza, escasez de combustibles y una caída drástica de las reservas internacionales.

Su lema de campaña, “capitalismo para todos y platita para la gente”, resume su propuesta de atraer inversión privada, reducir subsidios ineficientes y abrir el comercio con Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay.

En su comunicado, Washington y los países firmantes expresaron su disposición a “trabajar estrechamente con el nuevo gobierno boliviano para avanzar en metas compartidas de seguridad, prosperidad y crecimiento económico”.

El documento también hace referencia al “deseo de los bolivianos de dejar atrás el mal manejo económico de las últimas dos décadas”, en clara alusión a las políticas estatistas del MAS y de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

El respaldo de Washington marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos, deterioradas desde 2008, cuando Morales expulsó a la embajada estadounidense y a la agencia antidrogas DEA.

Diplomáticos norteamericanos señalaron que la administración de Donald Trump -que también se comprometió a ayudar a Javier Milei en Argentina- considera a Bolivia un “aliado clave” en el reordenamiento político de América Latina.

El viraje político boliviano también repercute en el tablero regional. Analistas señalan que la salida del MAS del poder representa una pérdida estratégica para los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que durante años mantuvieron estrechos lazos con La Paz mediante acuerdos energéticos, médicos y logísticos.

Fuentes diplomáticas confirmaron que el nuevo gobierno revisará varios convenios firmados durante la era de Morales, incluidos los contratos de cooperación con Cuba en el sector de salud y el mantenimiento de la ruta aérea de Boliviana de Aviación (BoA) hacia La Habana, que generó pérdidas millonarias al Estado.

En círculos económicos, la victoria de Paz es interpretada como una señal de que América Latina busca mayor apertura y pragmatismo frente a los modelos centralizados. “Bolivia envía un mensaje claro: el populismo económico tiene fecha de caducidad”, opinó el economista argentino José Luis Espert.

El Departamento de Estado reiteró que el éxito de Bolivia en los próximos meses será crucial para la estabilidad regional. “La recuperación económica de Bolivia es una prioridad compartida. Su prosperidad y estabilidad fortalecen la democracia hemisférica”, dijo un portavoz a la agencia Reuters.