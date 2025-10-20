Rodrigo Paz liderará la nueva era política de Bolivia: Su triunfo puede tener repercusiones para Cuba

Vídeos relacionados:

Bolivia ha dado un giro político decisivo. El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue elegido nuevo presidente con el 54,61 % de los voto, derrotando al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, que obtuvo un 45,39 %, según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, con el 97,86 % de las actas verificadas.

Hijo y sobrino-nieto de expresidentes, Paz representa un cambio tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, que llevó adelante la llamada “revolución indígena”.

El nuevo mandatario, de 58 años y nacido en el exilio gallego de Santiago de Compostela, tomará posesión el 8 de noviembre, poniendo fin a un ciclo de poder marcado por el populismo y la intervención estatal.

“El país comienza una nueva historia. Es momento de unidad y de trabajar por la patria. Bolivia primero”, declaró el vicepresidente electo Esman Lara, un capitán de policía que ganó apoyo popular por su discurso anticorrupción y su cercanía con las clases trabajadoras a través de las redes sociales.

El nuevo gobierno asumirá con una mayoría relativa en el Parlamento Plurinacional (70 de 155 escaños), lo que obligará a Paz a negociar con Libre (53) y Unidad Opositora (35). El MAS, que llegó a controlar los cuatro poderes del Estado, apenas conservará dos curules, lo que refleja su derrumbe político.

El reto más urgente de Paz será rescatar la economía boliviana, afectada por la inflación, la escasez de divisas y las largas colas para conseguir combustible.

Su programa, resumido en la frase “capitalismo para todos y platita para la gente”, propone atraer inversión privada y firmar acuerdos con empresas estadounidenses para importar gasolina y diésel desde Brasil, Paraguay y Argentina.

¿Por qué este cambio en Bolivia importa a Cuba?

La elección de Rodrigo Paz no solo transforma la política interna boliviana, sino que impacta directamente en el mapa de alianzas de América Latina.

Durante los gobiernos de Evo Morales, Bolivia fue uno de los principales aliados políticos y económicos del régimen cubano, junto a Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Su ruptura con ese eje ideológico representa una pérdida significativa de respaldo para La Habana, que ha visto menguar su influencia regional.

Varios acuerdos firmados en la era Morales —como el polémico contrato de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) para mantener una ruta no rentable hacia La Habana, con pérdidas superiores a 2,5 millones de dólares, según denuncias parlamentarias— podrían ser revisados por el nuevo gobierno, más pragmático y menos dispuesto a sostener proyectos con motivaciones políticas.

Además, el cambio podría tener consecuencias directas para los migrantes cubanos en Bolivia, donde en los últimos meses se han registrado detenciones y casos de solicitantes de asilo retenidos en aeropuertos. La llegada de un gobierno más institucional y menos ideologizado podría abrir un diálogo distinto con los cubanos en tránsito y revisar las prácticas migratorias que han afectado a compatriotas de la Isla.

Por último, la derrota del MAS tiene un significado simbólico poderoso para Cuba. Mientras el régimen de Díaz-Canel sigue hundido en una crisis económica, con apagones, escasez de alimentos y éxodo masivo, el viraje político en Bolivia muestra que los proyectos autoritarios y personalistas pueden agotarse y que el electorado latinoamericano busca alternativas moderadas centradas en la gestión y la recuperación económica.

El mensaje es claro: la región se mueve hacia el cambio, y aunque La Habana resista, su entorno político ya no es el mismo. El triunfo de Rodrigo Paz podría marcar el principio del fin del apoyo regional al socialismo del siglo XXI, y con ello, una nueva etapa de aislamiento para el régimen cubano, así como de presión regional y estímulo de su sociedad civil independiente.

