Maduro hará una escala en la base de Guantánamo antes de ser llevado a Nueva York

Nicolás Maduro, quien se encuentra a bordo del buque USS Iwo Jima rumbo a Nueva York, hará una breve escala en la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo antes de ser trasladado a esa ciudad.

De acuerdo con dos fuentes familiarizadas con los planes citadas por la cadena CNN, la escala forma parte de una consideración logística para acelerar el traslado.

Al embarcarlo en Guantánamo, los funcionarios podrían llevarlo directamente a Nueva York en lugar de tener que presentarlo primero ante otro tribunal.

El reporte precisa que la base —conocida también como “Gitmo”— está ubicada en el sureste de Cuba, en la costa de la Bahía de Guantánamo.

CNN no detalla en el texto el horario exacto de la escala ni el tiempo que Maduro permanecería en la instalación, y atribuye la información únicamente a las dos fuentes citadas como conocedoras de los planes de traslado.

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, “van rumbo a Nueva York” para enfrentar un proceso en una corte federal.

En entrevista con Fox News, Trump aseguró que ambos “fueron acusados en Nueva York” y que ya están siendo trasladados hacia suelo estadounidense a bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio multipropósito de la Armada de Estados Unidos.

Según afirmó Trump en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, ambos fueron llevados primero a una plataforma militar estadounidense.

“Fueron trasladados al buque de asalto U.S.S. Iwo Jima y luego ‘se dirigirán a Nueva York... en helicóptero’”, señala, sin precisar cuál será el destino final del dictador.

Esta mañana también Trump publicó la primera fotografía de Maduro tras su captura, que —según el propio presidente— lo muestra a bordo del buque militar estadounidense USS Iwo Jima.

La imagen fue compartida en Truth Social, donde Trump aseguró que el líder venezolano era transportado en esa nave “para enfrentar cargos”.