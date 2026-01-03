Trump anuncia que EE.UU. invertirá en Venezuela para “hacer funcionar correctamente” su industria petrolera

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que Estados Unidos se quedará en Venezuela “hasta que pueda hacerse una transición apropiada” y anunció que su administración impulsará inversiones de empresas petroleras estadounidenses para tomar control de la industria y “hacerla funcionar correctamente”.

Durante una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que describió la operación militar en Caracas, Trump dedicó parte de su intervención al futuro económico del país, centrado casi exclusivamente en el petróleo.

Según dijo, la industria venezolana ha sido “horrible por mucho tiempo” y produce muy por debajo de su potencial, debido a la mala gestión del chavismo.

Trump afirmó que su plan consiste en llevar compañías petroleras estadounidenses a Venezuela para invertir “billones de dólares”, reparar la infraestructura energética y poner a fluir el crudo “como debe”.

Aseguró que ese proceso permitirá generar grandes ingresos y encaminar al país hacia una recuperación económica bajo supervisión estadounidense.

“Vamos a llevar el país y hacer que la industria del petróleo sea manejada bien”, insistió, al tiempo que señaló que Estados Unidos pagará a quienes operen el sector, pero mantendrá el control para evitar nuevos saqueos.

En su discurso, presentó la gestión del petróleo como un asunto de orden, eficiencia y protección de la población venezolana.

El jefe de la Casa Blanca sostuvo además que su Gobierno se ocupará de las personas que, según él, fueron forzadas o perjudicadas por Nicolás Maduro, a quien volvió a calificar de “criminal”.

También prometió compensar a quienes habrían sido robados durante años de corrupción en el sector energético.

Trump cerró esta parte de su intervención con una crítica directa a administraciones anteriores en Washington, a las que acusó de no hacer nada mientras “se robaban el petróleo”, y defendió su actuación como una respuesta necesaria para recuperar una industria que, afirmó, Estados Unidos ayudó a construir.