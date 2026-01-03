Declaraciones del ministro de Defensa de Venezuela: Padrino López denuncia “criminal agresión militar” de EE.UU.

Ver más

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López ha endurecido el tono: denuncia “agresión militar gravísima” de Estados Unidos, asegura que Venezuela se reserva el derecho a la legítima defensa y afirma que las fuerzas armadas están en despliegue total para responder a nuevos ataques. Sus mensajes se alinean con la narrativa de Maduro de que el objetivo sería apropiarse de los recursos estratégicos (especialmente el petróleo) y quebrar la independencia política del país.​

Mensajes clave de Padrino

Ha hablado de una ofensiva de Washington contra objetivos civiles y militares en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en el marco de lo que califica como “agresión imperial”.​

Su entorno y la prensa local reportan que incluso la residencia del propio Padrino habría sido blanco de bombardeos, lo que refuerza el discurso de que el alto mando militar está directamente bajo ataque externo.​

En videos y comunicados difundidos en redes, Padrino advierte de que Venezuela está “plenamente capacitada para defenderse” y que cualquier nueva acción de Estados Unidos tendrá respuesta dentro del marco de la defensa nacional y el artículo 51 de la Carta de la ONU.​

Órdenes y medidas militares

El gobierno ha declarado un “estado de emergencia nacional” o “estado de conmoción externa”, lo que permite a Padrino coordinar despliegues internos, reforzar instalaciones como Fuerte Tiuna y La Carlota y preparar una respuesta prolongada.​

Discurso político y línea de propaganda

El Ministerio de Defensa y el resto del gobierno insisten en que el “único objetivo” de los ataques es apoderarse de los recursos venezolanos —petróleo y minerales— y derrocar a Maduro por la fuerza, algo que Padrino vincula con la campaña previa de sanciones y acusaciones de narcotráfico desde Washington.​

En sintonía con el comunicado oficial, el ministro llama a la “movilización popular”, pide a “todas las fuerzas sociales y políticas” salir a las calles, repudiar la agresión y cerrar filas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a Estados Unidos.​