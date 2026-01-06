Petro habla de “tomar las armas” para defender la soberanía de Colombia ante amenazas de Trump

Vídeos relacionados:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que podría volver a “tomar las armas” si fuera necesario para defender la soberanía del país frente a lo que calificó como amenazas “ilegítimas” del mandatario estadounidense Donald Trump, en una extensa publicación realizada en la red social X durante la madrugada de este lunes.
“Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió Petro, exguerrillero del movimiento M-19, en un mensaje en el que mezcló advertencias políticas, referencias históricas y críticas directas a Washington.
Las declaraciones se producen después de que Trump afirmara el domingo que Colombia, al igual que Venezuela, está “muy enferma”, y acusara a Petro de gobernar un país dedicado a la fabricación y venta de cocaína hacia Estados Unidos. El presidente colombiano respondió calificando esas palabras como una “amenaza ilegítima” y defendió la legitimidad de su mandato y de las instituciones del país.
Petro también rechazó declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, a quien acusó de basarse en información falsa proporcionada por sectores colombianos “ligados familiar o comercialmente con la mafia”.
En ese contexto, anunció que ordenó retirar a varios coroneles de inteligencia de la Policía por presuntamente suministrar información errónea contra el Estado colombiano.
En su mensaje, el mandatario recordó que, según la Constitución de 1991 —surgida tras el proceso de paz en el que participó el M-19—, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, y aseguró haber dirigido personalmente operaciones clave contra el narcotráfico.
Entre ellas mencionó la mayor incautación de cocaína de la historia, la detención del crecimiento de los cultivos de hoja de coca y un plan de sustitución voluntaria que, según dijo, ya alcanza 30,000 hectáreas.
Petro defendió además los bombardeos ordenados durante su Gobierno, asegurando que se han realizado bajo normas del derecho internacional humanitario, y advirtió que los grupos criminales reclutan menores de edad como escudos para evitar ataques. “Si bombardean sin inteligencia suficiente, matarán niños; si bombardean campesinos, se volverán guerrilleros”, afirmó.
En uno de los pasajes más tensos del mensaje, Petro lanzó una advertencia directa: “Si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.
El mandatario aseguró que ha instruido a la fuerza pública a defender la soberanía nacional, y advirtió que cualquier comandante que “prefiera la bandera de Estados Unidos a la de Colombia” deberá retirarse de la institución. También llamó al pueblo a “defender al presidente” y afirmó que la forma de hacerlo es “tomarse el poder en todos los municipios”, ordenando a la fuerza pública no disparar contra el pueblo “sino contra el invasor”.
Petro rechazó las acusaciones de narcotráfico, aseguró no ser ilegítimo ni corrupto, y afirmó que su único patrimonio es su vivienda familiar, aún pagada con su salario como presidente. “No soy codicioso”, escribió, señalando que sus extractos bancarios han sido públicos.
Las declaraciones del presidente de la nación sudamericana elevan la tensión diplomática con Estados Unidos en un contexto regional ya marcado por el reciente movimiento de Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro y las duras advertencias de Trump hacia varios países de América Latina, incluidos México y Colombia.
