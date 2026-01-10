Políticos de Groenlandia se unen contra pretensiones de Trump: “No queremos ser estadounidenses”

Vídeos relacionados:
Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia rechazaron las pretensiones de la administración Trump de anexar la isla a EE.UU.
“No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, declararon, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, y cuatro líderes de partidos este viernes.
El futuro de Groenlandia debe ser decidido por su pueblo, expresaron.
“Como líderes del partido groenlandés, nos gustaría enfatizar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos por nuestro país”, agregan
Los lideres aseguraron que los groenlandeses deben “decidir el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar decisiones apresuradas, demoras ni interferencias de otros países”
Además de Nielsen, firmaron el comunicado Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond y Aqqalu C. Jerimiassen.
Lo más leído hoy:
“El trabajo sobre el futuro de Groenlandia se lleva a cabo en diálogo con el pueblo groenlandés y se prepara sobre la base de las leyes internacionales”, concluyeron.
El viernes, Trump dijo que su gobierno actuará en Groenlandia “ya sea que les guste o no” para impedir que Rusia o China “ocupen” la isla.
En una conferencia de prensa sobre petróleo, afirmó: “no vamos a tener Rusia o China como vecinos”.
Trump dijo que preferiría lograrlo “de la forma más fácil” mediante un acuerdo, pero agregó que, si no ocurre así, lo harán “de la forma más difícil”.
La Casa Blanca confirmó este martes que Trump reactivó su interés por adquirir Groenlandia y que su administración no descarta ninguna opción, “incluida la militar”, para garantizar el control del territorio, según el mismo documento.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que la “adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional” y que Washington busca “proteger sus intereses estratégicos en el Ártico frente a sus adversarios”.
El texto sitúa el anuncio pocos días después de la operación militar en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro y afirma que la postura de Washington ha “encendido las alarmas” en Europa.
Trump considera que Groenlandia —administrada por Dinamarca y con amplia autonomía interna— es clave por motivos de defensa y recursos naturales.
Ante preguntas sobre el tema, dijo: “Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”.
Preguntas frecuentes sobre las pretensiones de Trump respecto a Groenlandia
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Donald Trump quiere adquirir Groenlandia?
Donald Trump considera que Groenlandia es clave por motivos de defensa y recursos naturales. Según el presidente, el control de la isla es vital para proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos en el Ártico y para prevenir que potencias como Rusia o China aumenten su presencia en la región.
¿Cuál ha sido la respuesta de los líderes de Groenlandia ante las pretensiones de Trump?
Los líderes de Groenlandia han rechazado las pretensiones de Trump de anexar la isla a Estados Unidos. Han expresado que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por su propio pueblo, sin interferencias de otros países, y que desean mantener su autonomía e identidad groenlandesa.
¿Qué opciones considera la administración Trump para asegurar el control de Groenlandia?
La administración Trump no descarta ninguna opción, incluida la militar, para garantizar el control de Groenlandia. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, ha declarado que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional, lo que refuerza la postura de Estados Unidos de proteger sus intereses en el Ártico.
¿Cómo ha reaccionado Europa ante el interés de Trump en Groenlandia?
Europa ha reaccionado con firmeza ante las pretensiones de Trump sobre Groenlandia. Líderes europeos han emitido una declaración conjunta en la que recalcan que la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, respetando la soberanía e integridad territorial de Groenlandia y Dinamarca.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.