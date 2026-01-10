Políticos de Groenlandia se unen contra pretensiones de Trump: “No queremos ser estadounidenses”

Vídeos relacionados:

Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia rechazaron las pretensiones de la administración Trump de anexar la isla a EE.UU.

“No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, declararon, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, y cuatro líderes de partidos este viernes.

El futuro de Groenlandia debe ser decidido por su pueblo, expresaron.

“Como líderes del partido groenlandés, nos gustaría enfatizar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos por nuestro país”, agregan

Los lideres aseguraron que los groenlandeses deben “decidir el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar decisiones apresuradas, demoras ni interferencias de otros países”

Además de Nielsen, firmaron el comunicado Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond y Aqqalu C. Jerimiassen.

“El trabajo sobre el futuro de Groenlandia se lleva a cabo en diálogo con el pueblo groenlandés y se prepara sobre la base de las leyes internacionales”, concluyeron.

El viernes, Trump dijo que su gobierno actuará en Groenlandia “ya sea que les guste o no” para impedir que Rusia o China “ocupen” la isla.

En una conferencia de prensa sobre petróleo, afirmó: “no vamos a tener Rusia o China como vecinos”.

Trump dijo que preferiría lograrlo “de la forma más fácil” mediante un acuerdo, pero agregó que, si no ocurre así, lo harán “de la forma más difícil”.

La Casa Blanca confirmó este martes que Trump reactivó su interés por adquirir Groenlandia y que su administración no descarta ninguna opción, “incluida la militar”, para garantizar el control del territorio, según el mismo documento.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que la “adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional” y que Washington busca “proteger sus intereses estratégicos en el Ártico frente a sus adversarios”.

El texto sitúa el anuncio pocos días después de la operación militar en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro y afirma que la postura de Washington ha “encendido las alarmas” en Europa.

Trump considera que Groenlandia —administrada por Dinamarca y con amplia autonomía interna— es clave por motivos de defensa y recursos naturales.

Ante preguntas sobre el tema, dijo: “Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”.