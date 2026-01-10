Senador Ted Cruz lanza mensaje explosivo: "Es el momento de ver al régimen caer"

Vídeos relacionados:
El senador republicano Ted Cruz afirmó este viernes que este es “el momento más prometedor en nuestras vidas” para ver caer el régimen comunista en Cuba.
Asimismo, sostuvo que, si eso ocurre, muchos cubanoamericanos “con muchos recursos” querrán invertir para “darle la vuelta” al país, según se escucha en declaraciones ofrecidas en una entrevista con Fox News.
"Ahora creo que este es el momento más prometedor en nuestras vidas de ver caer el régimen comunista", aseguró.
En esa intervención, Cruz comparó la situación cubana con Venezuela y responsabilizó a figuras del chavismo de haber destruido la economía venezolana.
“Y Hugo Chávez y Nicolás Maduro entró con dos comunistas destruyó completamente la economía”, dijo, antes de añadir que “es lo mismo” que —según él— “los Castro lo hicieron en Cuba” y que la economía cubana está “en caída libre ahora mismo”.
El senador describió un eventual escenario poscomunista en términos económicos y turísticos.
Lo más leído hoy:
Afirmó que Cuba “podría ser una isla paraíso” si los comunistas salieran del poder y se permitiera la “libre empresa”, y criticó lo que llamó “la locura” de que la administración Obama “apuntalara” a los Castro, contraponiéndolo con una postura de no “tener nada que ver con ellos”.
Las declaraciones de Cruz se producen junto a otras reacciones recientes de funcionarios estadounidenses sobre Cuba.
El secretario de Estado Marco Rubio dijo esta semana que los dirigentes cubanos deben elegir entre “tener un país real” con una “economía real” o continuar con una “dictadura fallida”, y advirtió que insistir en el modelo actual conduciría —según él— a un “colapso sistémico y social”.
Rubio sostuvo que el “problema fundamental” en Cuba es que está “rodeado de gente incompetente” que “no saben qué es una economía, mucho menos una que funcione”, y aseguró que el régimen ha priorizado durante décadas el control político por encima de una economía operativa.
En su argumento, el funcionario recordó que el sistema cubano se sostuvo por más de “60 y algo años” gracias a donantes externos, primero la Unión Soviética y más recientemente Venezuela, pero recalcó que ese apoyo “ya se ha ido”, lo que coloca a los dirigentes cubanos ante una disyuntiva, según sus palabras.
Advirtió que, si el régimen insiste en “seguir con su dictadura” —a la que también calificó de “falsa” en el mismo intercambio—, eso “va a llevar a un colapso sistémico y social”.
“Es una elección muy fuerte y dramática”, añadió, al tiempo que señaló que Estados Unidos “no” tiene interés en “destabilizar” Cuba, pero atribuyó esa eventual desestabilización a la negativa del gobierno cubano a permitir “libertad económica o política” a su población.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica en Cuba según declaraciones de políticos estadounidenses
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el senador Ted Cruz considera que es un momento prometedor para la caída del régimen cubano?
Ted Cruz afirma que el régimen comunista en Cuba está en su momento más vulnerable debido a la pérdida de apoyos externos, como el de Venezuela, y cree que esto podría permitir una transición hacia una economía de libre mercado con inversiones de cubanoamericanos. Comparó la situación de Cuba con la de Venezuela, sugiriendo que ambos países han sido destruidos por políticas comunistas.
¿Qué papel juega la pérdida de apoyo venezolano en la situación actual de Cuba?
La pérdida de apoyo de Venezuela ha dejado a la economía cubana al borde del colapso, ya que Cuba dependía del petróleo venezolano y del apoyo financiero para sostener su frágil economía. Con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y el cambio en las relaciones energéticas, Cuba ha quedado sin su principal fuente de energía subsidiada, lo que ha intensificado su crisis económica.
¿Cómo visualizan los políticos estadounidenses un futuro sin el régimen comunista en Cuba?
Políticos como Ted Cruz y Marco Rubio describen un escenario poscomunista en Cuba donde la economía podría prosperar con la libre empresa. Visualizan a Cuba como un "paraíso" turístico y económico si se permite la entrada de inversiones y se eliminan las restricciones políticas y económicas actuales. Rubio también advierte que el régimen cubano debe optar por una economía real o enfrentarse a un colapso sistémico.
¿Cuál es la posición de Donald Trump respecto a la situación en Cuba?
Donald Trump considera que Cuba es una "nación fallida" y que su régimen está condenado a colapsar debido a la falta de apoyo financiero. Aunque descarta una intervención militar directa, su administración ha endurecido las sanciones y sugiere que el régimen caerá por su propia crisis interna. Trump también ha mostrado interés en apoyar a la comunidad cubana en Estados Unidos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.