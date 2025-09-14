Marco Rubio se posiciona como opción viable para elecciones 2028 dentro del Partido Republicano

Vídeos relacionados:

Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, aparece en las más recientes encuestas como una de las figuras con mayor viabilidad dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Aunque todavía en posiciones rezagadas frente al vicepresidente JD Vance, Rubio se ubica en un grupo reducido de dirigentes republicanos con apoyo considerable en las bases.

Según un sondeo publicado por YouGov entre el 5 y el 8 de septiembre de 2025, el 33% de los republicanos y de los independientes que se inclinan hacia este partido dijeron que considerarían votar por Rubio en unas primarias presidenciales.

Esa cifra lo coloca por detrás de Vance (65%), Ron DeSantis (40%) y Donald Trump Jr. (37%), pero por encima de figuras históricas como Ted Cruz (29%) o Nikki Haley (14%).

El estudio también muestra que Rubio concentra un núcleo de simpatizantes leales y es percibido como una figura de consenso en un partido que atraviesa tensiones internas tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Aunque Vance —actual vicepresidente de Estados Unidos y figura central del trumpismo— es el favorito de la mayoría de los republicanos encuestados (44% lo elige como su primera opción), Rubio mantiene una imagen sólida, especialmente entre votantes que buscan un liderazgo con experiencia en política exterior.

La encuesta señala, además, que entre los votantes republicanos no identificados como “MAGA”, existe una mayor disposición a explorar alternativas como Rubio, DeSantis o incluso Trump Jr., lo que abre un espacio estratégico para el secretario de Estado en el futuro inmediato.

En este segmento, más del 70% dijo que preferiría a su candidato no-Trump por encima de la posibilidad de que Donald Trump busque un tercer mandato.

El peso de Rubio dentro de las filas republicanas se explica, en parte, por su historial como senador por Florida, su experiencia internacional en la diplomacia y su cercanía con la comunidad latina, factores que lo diferencian de otros aspirantes republicanos.

Analistas destacan que, si bien JD Vance concentra el liderazgo actual del partido desde la vicepresidencia y la presidencia del Comité Nacional Republicano, Rubio podría convertirse en una alternativa viable en un escenario de fragmentación.

Por su parte, entre los demócratas, el sondeo de YouGov revela que Gavin Newsom y Kamala Harris lideran las preferencias de cara a 2028, con un 55% y un 54% respectivamente de apoyo como posibles candidatos.

Estos números muestran un panorama aún abierto, en el que ambas formaciones políticas buscan consolidar sus cartas rumbo a los próximos comicios.

En conclusión, aunque JD Vance se mantiene como el favorito indiscutible en las filas republicanas, el ascenso de Marco Rubio en las encuestas lo posiciona como una opción con peso propio y capaz de captar apoyos más allá del núcleo duro del trumpismo.

La figura de Marco Rubio ha resurgido con fuerza dentro del Partido Republicano, especialmente luego de que el propio Donald Trump lo incluyera entre sus posibles sucesores, junto a JD Vance.

El presidente elogió la trayectoria de Rubio y su papel como senador por Florida, considerándolo una opción con peso dentro del escenario republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Esta mención pública de Trump fue reforzada semanas después, cuando volvió a referirse a Vance y Rubio como las figuras más probables para heredar el liderazgo del movimiento conservador.

Aunque JD Vance goza de mayor afinidad con el núcleo duro del trumpismo, Rubio es percibido como una alternativa más moderada y con mayor experiencia en política exterior, lo que amplía su margen de apoyo entre votantes independientes y republicanos tradicionales.

A pesar de estas señales de respaldo, el propio Rubio ha evitado confirmar una candidatura, alegando que “nunca se sabe lo que pasará en política”.

Esta cautela, lejos de debilitar su posición, ha sido interpretada como una estrategia para mantenerse relevante sin precipitarse, a la espera de un posible escenario de fragmentación dentro del partido.

