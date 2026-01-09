Trump arremete contra el Senado tras votación sobre Venezuela: “Obstaculiza la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente este jueves a un grupo de senadores republicanos que se unieron a los demócratas para aprobar una resolución que limita su capacidad de ordenar nuevas acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que la votación “obstaculiza gravemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses”, y acusó a los legisladores disidentes de intentar debilitar la autoridad presidencial como comandante en jefe.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a los Estados Unidos de América”, escribió Trump, señalando directamente a Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young.

“Nunca deberían ser reelegidos”, añadió.

El mandatario sostuvo además que la resolución “impide la autoridad del presidente como comandante en jefe” y calificó de “inconstitucional” la Ley de Poderes de Guerra de 1973, en la que se ampara la medida aprobada por el Senado.

Según Trump, dicha ley viola el Artículo II de la Constitución, argumento que —aseguró— ha sido compartido por administraciones anteriores y por distintos departamentos de Justicia.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, fue aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra, y busca obligar al presidente a obtener autorización expresa del Congreso antes de emprender nuevas acciones militares contra Venezuela.

La iniciativa surgió tras la reciente operación estadounidense que culminó con la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

Aunque la medida tiene pocas probabilidades de convertirse en ley —ya que requeriría la firma del presidente o una mayoría suficiente para superar un eventual veto—, su aprobación envía un mensaje político contundente sobre la creciente inquietud en el Capitolio ante el uso unilateral de la fuerza militar.

Trump defendió su decisión de no notificar previamente al Congreso sobre la operación contra Maduro, alegando razones de seguridad y riesgo de filtraciones.

“El Congreso tiende a filtrar información. Si eso hubiera ocurrido, el resultado habría sido muy diferente”, afirmó recientemente.

Pese a la votación adversa, el presidente adelantó que el debate no ha terminado.

En su mensaje, anunció que “una votación mucho más importante” sobre este mismo tema tendrá lugar la próxima semana en el Senado, lo que anticipa un nuevo choque institucional entre la Casa Blanca y el Congreso sobre los límites del poder presidencial en materia de guerra.