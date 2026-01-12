¡Candela en el Rancho! Así fue la tremenda bronca entre La Diosa y Lucy enciende el reality de Destino

La Diosa y Lucy protagonizan un intenso conflicto en el reality Rancho de Destino, donde fuertes recriminaciones y tensiones personales destacan la controversia en sus relaciones pasadas y presentes.

La cantante cubana La Diosa y la también cubana Lucy protagonizaron su primer encontronazo dentro del Rancho de Destino, el reality show que transmite las 24 horas en YouTube, tras la llegada de Lucy al programa.

Antes de entrar al rancho, Destino conversó con Lucy, quien le aseguró que iba a “calentar la casa” porque era “la mamá de los pollitos”, según dijo con su característica forma de hablar, adelantando así que su presencia no pasaría desapercibida dentro del concurso.

Así fue la llegada de Lucy al Rancho de Destino

Una vez dentro, ambas cubanas intercambiaron fuertes palabras en medio de una acalorada discusión.

“Tú eres una falta de respeto, yo te ayudé, lo que hice fue ayudarte, eres una malagradecida. No hubo artista ninguno que saliera a apoyarte a ti y fui la única, porque te vi llorando, yo salí a ayudarte, fui la única. ¡Te cagaste en mi madre muerta!”, le gritó La Diosa a Lucy, visiblemente alterada.

Las palabras de la intérprete de La papaya de 40 libras hacen referencia al momento en que, meses atrás, ofreció ayuda económica y emocional a Lucy Sosa, luego de que esta atravesara una crisis personal. “Soy millonaria, puedes contar conmigo”, había dicho La Diosa en aquel entonces, según recordó una nota anterior de CiberCuba. 

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

