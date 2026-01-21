¡Explota la bomba! Jorge Junior estalla contra Rey El Mago y asegura tener videos privados de La Diosa

Vídeos relacionados:
El reguetonero cubano Jorge Junior, líder del grupo Los 4, volvió a encender las redes sociales con un mensaje cargado de acusaciones contra Rey El Mago y menciones directas a la cantante La Diosa, esposa del productor.
“Coño, Rey El Mago, asere. Decepción de mis hijas. Yo no dejé a nadie regado para estar detrás del c… de nadie”, escribió el músico en su cuenta de Facebook, en respuesta a las recientes declaraciones de Rey El Mago.
En el mismo mensaje, Jorge Junior aseguró que tiene “videos de la linda esposa” de Rey El Mago “en el lugar más íntimo” de su casa, y advirtió que podría publicarlos si el conflicto continúa.
“Hasta hace poco me daban 1000 por cada toma y dije que no, porque no soy de eso, pero me estás precisando y tú sabes que soy un loquito”, añadió.
El cantante también mencionó haber recibido apoyo económico de la pareja en el pasado: “Tú estabas consciente de todo y siempre me evitaste. Espero por ti, pencatazo”, concluyó su mensaje.
La disputa entre ambos artistas comenzó días atrás, cuando Rey El Mago comentó en redes que si Jorge Junior participaba en el reality El Rancho de Destino, él también lo haría. Desde entonces, el intercambio de indirectas se ha vuelto cada vez más tenso.
Hasta el momento, La Diosa no ha respondido públicamente a las alusiones de Jorge Junior, pero varios seguidores en redes han pedido que el conflicto no siga escalando.
A continuación, las palabras íntegras de Jorge Junior:
"Coño, Rey El Mago, asere. Decepción de mis hijas? Yo no dejé a nadie regado para estar detrás del c… de nadie. Pero bueno, si así lo quieres, que comience la pasión.
Tú habla lo que quieras, y por cada cosa que digas puede que te ponga videos de tu linda esposa en el lugar más íntimo de mi casa, y te asombrarás de lo que dice. Hasta hace poco me daban 1000 por cada toma y dije que no, porque no soy de eso. Pero me estás precisando, y tú sabes que soy un loquito.
¿O tengo que decir quién pagaba todos mis antojos, la luz de mi casa, mi iPhone 11, quién cogía 200 y 300 cada vez que quería? Tú estabas consciente de todo y siempre me evitaste.
Espero por ti, pencatazo".
Preguntas Frecuentes sobre la Controversia entre Jorge Junior y Rey El Mago
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el motivo del conflicto entre Jorge Junior y Rey El Mago?
El conflicto comenzó por declaraciones de Rey El Mago sobre la participación de Jorge Junior en el reality El Rancho de Destino. A partir de ahí, Jorge Junior respondió con acusaciones personales y amenazas de publicar videos comprometedores de La Diosa, esposa de Rey El Mago. La disputa ha escalado a través de las redes sociales, generando un tenso intercambio de indirectas.
¿Qué ha dicho Jorge Junior sobre La Diosa en este conflicto?
Jorge Junior ha mencionado tener videos de La Diosa en situaciones privadas y ha amenazado con publicarlos si el conflicto continúa. Hasta ahora, La Diosa no ha respondido públicamente a estas amenazas, pero la tensión entre las partes sigue en aumento, con seguidores pidiendo que el conflicto no escale más.
¿Cómo se relaciona este conflicto con el reality El Rancho de Destino?
El conflicto se intensificó después de que Rey El Mago comentara que también participaría en el reality si Jorge Junior lo hacía. Este comentario provocó la fuerte respuesta de Jorge Junior y su posterior amenaza de compartir contenido privado de La Diosa. La participación de Jorge Junior en el reality ha sido un tema controversial que ha avivado el conflicto.
¿Qué impacto ha tenido este conflicto en las redes sociales?
El conflicto ha encendido las redes sociales, con seguidores opinando y tomando partido en la disputa. Mientras algunos apoyan a Jorge Junior por su valentía al hablar, otros consideran que sus amenazas son inapropiadas. El intercambio ha generado un amplio debate sobre los límites de las disputas personales en el ámbito público.
