¡Explota la bomba! Jorge Junior estalla contra Rey El Mago y asegura tener videos privados de La Diosa

El reguetonero cubano Jorge Junior, líder del grupo Los 4, volvió a encender las redes sociales con un mensaje cargado de acusaciones contra Rey El Mago y menciones directas a la cantante La Diosa, esposa del productor.

“Coño, Rey El Mago, asere. Decepción de mis hijas. Yo no dejé a nadie regado para estar detrás del c… de nadie”, escribió el músico en su cuenta de Facebook, en respuesta a las recientes declaraciones de Rey El Mago.

En el mismo mensaje, Jorge Junior aseguró que tiene “videos de la linda esposa” de Rey El Mago “en el lugar más íntimo” de su casa, y advirtió que podría publicarlos si el conflicto continúa.

“Hasta hace poco me daban 1000 por cada toma y dije que no, porque no soy de eso, pero me estás precisando y tú sabes que soy un loquito”, añadió.

El cantante también mencionó haber recibido apoyo económico de la pareja en el pasado: “Tú estabas consciente de todo y siempre me evitaste. Espero por ti, pencatazo”, concluyó su mensaje.

La disputa entre ambos artistas comenzó días atrás, cuando Rey El Mago comentó en redes que si Jorge Junior participaba en el reality El Rancho de Destino, él también lo haría. Desde entonces, el intercambio de indirectas se ha vuelto cada vez más tenso.

Hasta el momento, La Diosa no ha respondido públicamente a las alusiones de Jorge Junior, pero varios seguidores en redes han pedido que el conflicto no siga escalando.

A continuación, las palabras íntegras de Jorge Junior:

"Coño, Rey El Mago, asere. Decepción de mis hijas? Yo no dejé a nadie regado para estar detrás del c… de nadie. Pero bueno, si así lo quieres, que comience la pasión.

Tú habla lo que quieras, y por cada cosa que digas puede que te ponga videos de tu linda esposa en el lugar más íntimo de mi casa, y te asombrarás de lo que dice. Hasta hace poco me daban 1000 por cada toma y dije que no, porque no soy de eso. Pero me estás precisando, y tú sabes que soy un loquito.

¿O tengo que decir quién pagaba todos mis antojos, la luz de mi casa, mi iPhone 11, quién cogía 200 y 300 cada vez que quería? Tú estabas consciente de todo y siempre me evitaste.

Espero por ti, pencatazo".