Omara Portuondo desmiente rumores sobre su salud: “Estoy bien y sigo con mi música”

La cantante cubana Omara Portuondo desmintió los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto ingreso hospitalario y aseguró que se encuentra “en buen estado de salud”, manteniendo su rutina habitual y con ánimo de continuar compartiendo su música.

La noticia fue confirmada en un comunicado oficial atribuido a su equipo de redes y familia.

“El contenido que circula es falso y carece de confirmación oficial”, señala el texto, que además pidió a sus seguidores no difundir rumores para evitar “preocupación innecesaria” y agradeció el apoyo y cariño del público.

"Omara se encuentra en buen estado de salud, siguiendo su rutina habitual y con ánimo de continuar compartiendo su música con todos ustedes. La información que circula es falsa y carece de confirmación oficial", dice la nota.

La artista de 95 años —considerada una figura emblemática de la música cubana y asociada al fenómeno internacional del Buena Vista Social Club— había anunciado su retirada de los escenarios en 2024.

En un mensaje compartido en redes, Portuondo indicó que no haría “más conciertos en vivo largos” debido a la fatiga propia de su edad, pero enfatizó que no se retiraba y que continuaría con grabaciones y otras actividades “que mi edad y salud me permitan”.

En ese mismo mensaje, la cantante reafirmó su intención de seguir vinculada al arte mientras tenga fuerzas y exista público que quiera escucharla, y agradeció a su familia, amistades, su médico y a las personas que la cuidan.

También defendió su derecho a tomar decisiones sobre su vida con dignidad, según se recoge en el texto.

Con el desmentido, el entorno de Portuondo buscó frenar la desinformación y reiteró que la artista continúa activa dentro de sus posibilidades, manteniendo su compromiso con la música pese a las limitaciones naturales de la edad.

Omara Portuondo es una de las cantantes más importantes y reconocidas de Cuba, considerada una leyenda viva de la música latinoamericana.

Nació el 29 de octubre de 1930 en La Habana y es conocida mundialmente como “La novia del filin”, un movimiento musical cubano que fusionó el bolero con influencias del jazz en las décadas de 1940 y 1950.

Inició su carrera profesional en los años 40. Fue integrante del prestigioso Cuarteto d’Aida, una de las agrupaciones vocales femeninas más influyentes de Cuba.

Alcanzó fama internacional en los años 90 como parte del proyecto Buena Vista Social Club, que llevó la música tradicional cubana a escenarios de todo el mundo.