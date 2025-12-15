Músicos cubanos se unen por teclista cubano que tocó con Omara Portuondo, afectado por un ictus en España

Vídeos relacionados:

El reconocido músico cubano Eudaldo “Antúnez” Antúnez, figura respetada dentro y fuera de la Isla, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

A los 73 años, y tras décadas dedicadas por completo a la música, hoy depende de la solidaridad de amigos y colegas para poder continuar su recuperación luego de sufrir un severo ictus que lo dejó con graves secuelas físicas y sin ingresos.

Según reportó el periódico digital independiente Cordópolis, de la ciudad de Córdoba, en España, el instrumentista, afincado allí desde 1996, perdió la movilidad de su mano derecha y gran parte del habla, lo que le impide tocar el teclado y el bajo, sus principales herramientas de trabajo.

La enfermedad cortó de golpe su única fuente de sustento y lo colocó en una situación de extrema vulnerabilidad.

Antúnez nació en La Habana en 1952 y forjó una sólida carrera en Cuba, donde acompañó a grandes figuras de la música nacional como Omara Portuondo y Beatriz Márquez, además de trabajar en la misma empresa artística que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

Como muchos artistas cubanos, terminó emigrando ante la falta de libertades y oportunidades, encontrando en Córdoba una segunda patria y una escena musical donde nunca dejó de tocar.

Lo más leído hoy:

Cordópolis detalla que, tras el ictus, una incidencia burocrática relacionada con la renovación de su NIE (Número de Identidad de Extranjero) ha retrasado el acceso a la rehabilitación completa dentro del sistema de salud pública, un factor crítico en este tipo de enfermedades.

Aunque la atención de urgencia fue inmediata, la recuperación posterior depende de terapias constantes que hoy solo pueden sostenerse gracias al apoyo económico de amigos y músicos cercanos.

El saxofonista cubano Cristóbal Agramonte, compañero de generaciones y exilio, explicó al medio español que Antúnez “era un músico muy sonado en Cuba” y que su carrera quedó abruptamente paralizada. “Desde hace más de seis meses no tiene ningún ingreso”, señaló, subrayando la urgencia del caso.

Ante la falta de respuestas ágiles de las autoridades, el entorno del músico ha organizado un combo solidario para recaudar fondos y evitar que quede desamparado. “No está en la calle porque los amigos nos hemos unido para sostenerlo”, denunció una de las personas que lo acompaña, citada por Cordópolis.

La historia de Antúnez vuelve a poner rostro humano a una realidad que muchos cubanos conocen bien, la de artistas que entregaron su vida al arte, que emigraron buscando dignidad y que, en la vejez o la enfermedad, quedan atrapados entre la burocracia, la precariedad y el desarraigo.