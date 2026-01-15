El régimen cubano recurre al “orgullo patriótico” para contrarrestar la crisis y las presiones de EE.UU.

Vídeos relacionados:

En medio del creciente aislamiento político de Miguel Díaz-Canel y las presiones de Estados Unidos sobre el régimen cubano, el portal estatal Cubadebate ha lanzado un nuevo concurso bajo el lema “Muestra tu orgullo cubano en fotos”, una iniciativa propagandística que busca apelar al sentimentalismo patriótico en un momento de profunda crisis nacional.

El certamen, promovido desde la sección “La Tira de los Lectores”, invita a los cubanos a enviar imágenes que “representen su orgullo por la patria”, en medio de apagones diarios, desabastecimiento generalizado y una situación económica sin precedentes.

“El orgullo cubano no nace de la abundancia, sino de la escasez y la reinvención”, dice el texto publicado por el medio oficialista, intentando convertir la precariedad en un rasgo de identidad.

Analistas y observadores señalan que este tipo de campañas responde a una estrategia de reafirmación simbólica del régimen, diseñada para “reavivar emociones nacionalistas” y desviar la atención del colapso del modelo socialista.

“En lugar de ofrecer soluciones concretas, el Gobierno se aferra al discurso emocional: amor a la tierra, dignidad y resistencia”, señalan algunos.

El lanzamiento del concurso coincide con una etapa de máxima presión sobre el régimen por parte de Estados Unidos y la aparente pérdida para Cuba de su principal aliado en América Latina, Venezuela.

La convocatoria de Cubadebate aparece en un momento en que el régimen multiplica sus mensajes de resistencia ante una posible intervención estadounidense, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas y del endurecimiento de la política de Washington hacia los aliados del chavismo.

Para muchos es un intento desesperado de sostener el relato de la revolución cubana.

En las últimas semanas, la propaganda oficial cubana ha intentado construir un relato de “unidad nacional” frente a supuestas amenazas externas, difundiendo videos de maniobras militares, actos patrióticos y llamados a “defender la soberanía”.