Cubadebate habla ahora de “siembra de cultivos resilientes” tras la polémica del arroz y la papa

Tras el malestar y las burlas generadas entre los cubanos luego de que un funcionario del régimen sugiriera que debía abandonarse en Cuba el consumo de arroz y papa, la prensa gubernamental ha salido al rescate y ahora habla de “siembra de cultivos resilientes”.
Este domingo un artículo publicado en el medio oficialista Cubadebate celebra el uso de prácticas agroecológicas en Holguín “con el objetivo de sustituir fertilizantes artificiales y contribuir a los programas de soberanía alimentaria y siembra de cultivos resilientes”.
El artículo es todo buenas noticias: 4,000 hectáreas beneficiadas por la fabricación de humus de lombriz y compost.
“Estas iniciativas disminuyeron además los gastos, pues los fertilizantes industriales poseen elevados precios en el mercado internacional y su importación está limitada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba”, se lee en el texto.
El sábado, la ofensiva gubernamental para corregir daños había comenzado luego de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz publicase un mensaje en redes sociales celebrando los “avances” del programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, lo que desató una oleada de burlas y comentarios irónicos.
El tuit, publicado en medio de la escasez generalizada de alimentos y los precios disparados en los mercados, fue recibido con un aluvión de críticas.
Muchos usuarios le recordaron que los “huertos urbanos” de los años 90 —presentados como solución al hambre durante el Período Especial— hoy están abandonados o cubiertos de marabú.
Esta semana un escándalo mediático se desató por las declaraciones del doctor Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales.
Caballero había asegurado en el programa oficialista Cuadrando la Caja que uno de los problemas de la agricultura cubana es que los ciudadanos “se acostumbraron a comer alimentos que no son propios del país”, en referencia al arroz y la papa.
“Nosotros no somos asiáticos. Comer arroz no es un hábito cubano”, dijo, en un comentario que provocó indignación generalizada y miles de reacciones de burla en redes.
Muchos consideran que el discurso oficial busca desviar la responsabilidad del Estado y presentar como “problema cultural” lo que es en realidad un colapso estructural del sistema agrícola.
Mientras tanto, los mercados siguen vacíos. La libra de arroz supera los 200 pesos en el mercado informal, y la papa —si aparece— se vende a precios inalcanzables para la mayoría.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba y la polémica del arroz y la papa
¿Por qué el gobierno cubano sugiere dejar de consumir arroz y papa?
El gobierno cubano, a través de funcionarios como Roberto Caballero, sugiere que el consumo de arroz y papa es un obstáculo para alcanzar la soberanía alimentaria porque estos alimentos no son autóctonos de Cuba y su producción genera pérdidas. Caballero argumenta que la papa no se adapta al clima y que el arroz es un hábito adquirido que debería cambiarse. Esta postura ha generado críticas por desviar la atención de los problemas estructurales del sector agrícola.
¿Qué alternativas propone el gobierno cubano a la papa y el arroz?
El gobierno sugiere fomentar el consumo de cultivos autóctonos como la malanga, el boniato, el ñame y la yuca, que se adaptan mejor al clima y requieren menos insumos importados. Sin embargo, estas alternativas tampoco están disponibles regularmente en los mercados cubanos, lo que dificulta su incorporación en la dieta diaria de los ciudadanos.
¿Cuál ha sido la reacción de la población cubana ante estas sugerencias del gobierno?
La reacción ha sido mayoritariamente de indignación y burla. Muchos cubanos consideran que el discurso oficial intenta culpar a la población por la crisis alimentaria en lugar de reconocer los fallos estructurales del sistema agrícola estatal. También hay una percepción de que el gobierno está desconectado de la realidad cotidiana, al sugerir cambios en la dieta cuando los alimentos básicos son escasos y caros.
¿Qué impacto tiene la crisis alimentaria en la vida diaria de los cubanos?
La crisis alimentaria afecta gravemente a la vida diaria de los cubanos, quienes enfrentan una escasez crónica de alimentos y precios inalcanzables en el mercado informal. Muchos ciudadanos ya no pueden escoger qué comer, sino que dependen de lo poco que encuentren disponible, lo que genera un ambiente de incertidumbre y desesperación en la población.
