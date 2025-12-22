MINCIN actualiza precios del cemento, pero cubanos preguntan en redes: “¿Dónde está el cemento?”

Vídeos relacionados:

El Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) anunció la actualización de los precios minoristas del cemento en Cuba, una medida que desató burlas y críticas entre internautas, quienes reaccionaron en redes sociales preguntándose dónde puede encontrarse realmente el producto, prácticamente ausente del mercado durante el último año.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, la nueva regulación quedó establecida en la Resolución 23 del MINCIN, como continuidad de la actualización de los precios mayoristas aprobada previamente en la Resolución 31 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). Según la normativa, se fijan los precios minoristas para los distintos surtidos de cemento que se comercializan en el país.

Publicación de Facebook/Ministerio del Comercio Interior de Cuba

Sin embargo, tras la publicación oficial en Facebook, numerosos usuarios ironizaron en los comentarios, cuestionando la utilidad de anunciar precios de un producto que no está disponible para la población. “¿Dónde es que hay cemento?”, fue una de las preguntas más repetidas entre los internautas.

Captura de pantalla/Facebook

De acuerdo con Marpessa O. Portal de Villiers, directora general de Venta de Mercancías del MINCIN, en Cuba existe una red de más de 300 establecimientos destinados a la venta de materiales de la construcción, incluidos los diferentes tipos de cemento. No obstante, la propia funcionaria reconoció que la comercialización del producto fue prácticamente nula durante el último año, debido a la compleja situación productiva del sector.

Lo más leído hoy:

“La modificación de los precios minoristas responde a los cambios realizados en los precios mayoristas, teniendo en cuenta el incremento de los costos de las materias primas y el deterioro tecnológico de las plantas productoras de cemento”, explicó Portal de Villiers.

Publicación de Facebook/Ministerio del Comercio Interior de Cuba

En cuanto a la disponibilidad, la directiva informó que la industria prevé asignar alrededor de 3,000 toneladas de cemento a partir de diciembre, destinadas fundamentalmente a provincias occidentales y a territorios del oriente del país afectados por recientes eventos meteorológicos.

La distribución del producto estará a cargo de los gobiernos locales, que deberán definir las prioridades según la disponibilidad. Entre los principales beneficiarios figuran personas con subsidios aprobados para acciones constructivas y damnificados por fenómenos meteorológicos.

No obstante, la funcionaria admitió que la cantidad prevista no permitirá cubrir la demanda existente, aunque, según afirmó, contribuirá a avanzar en algunas acciones constructivas. También aclaró que la actualización de precios no afecta a quienes cuentan con subsidios aprobados.

La Resolución 23 está disponible en el sitio web del MINCIN y obliga a los establecimientos a exhibir los nuevos precios. Mientras tanto, en redes sociales, muchos cubanos insisten en que el principal problema no es el costo del cemento, sino su ausencia prolongada en los puntos de venta.