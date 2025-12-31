Cubadebate sale en defensa del diputado que defendió a las mipymes y criticó el colapso productivo del país

Vídeos relacionados:

El medio oficial Cubadebate publicó un extenso texto en defensa del diputado Emilio Interián Rodríguez, luego de que su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular llamara la atención por algo poco habitual en el Parlamento cubano: una defensa explícita de las mipymes y una crítica directa al deterioro productivo del país, en medio de una crisis económica sin precedentes.

Durante su discurso, Interián —presidente de una cooperativa agrícola y diputado por el municipio habanero de Arroyo Naranjo— reconoció que, seis meses después de la última sesión parlamentaria, la situación nacional es hoy más grave en áreas clave como la energía, el combustible y la alimentación.

“No es honesto seguir prometiendo salidas que nunca llegan”, advirtió, cuestionando la reiteración de discursos oficiales que anuncian mejoras que no se materializan mientras la crisis se profundiza.

Desde su experiencia como productor, el diputado defendió aplicar al sector agropecuario el mismo enfoque —aunque limitado— que se ha permitido a las mipymes, subrayando que gracias a estas hoy existen bienes y servicios que el aparato estatal ha sido incapaz de garantizar durante años.

Puso como ejemplo una arenera arrendada a una Mipyme, donde los materiales de construcción se comercializan de forma legal, rápida y sin la parálisis burocrática que caracterizaba su gestión estatal. Según Interián, ese modelo ha eliminado la ineficiencia crónica y resuelto problemas concretos de la población.

También abordó uno de los temas más sensibles: la crisis de la ganadería y la alimentación animal. Recordó que antes de 1959 existían pequeñas fábricas de pienso en casi todos los barrios, lo que permitía sostener la producción ganadera, en contraste con la realidad actual, marcada por la falta de insumos y el colapso productivo.

“Mi gran sueño es poder comprar el alimento que yo necesite, con la calidad que necesito, o elaborar yo mismo el alimento para mis producciones”, expresó, en una declaración que cuestiona directamente el control estatal sobre los insumos básicos.

Interián defendió además que no se limite a quienes producen con resultados, y afirmó que si un productor explota bien 65 hectáreas de tierra, debería poder acceder a más. “No tengamos miedo de que, trabajando duro, alguien haga dinero”, dijo, una frase inusual dentro del discurso oficial cubano.

Cubadebate y el control del relato

Tras la repercusión de su intervención, Cubadebate publicó el artículo “Interián, un guajiro en el parlamento”, un texto extenso que busca humanizar, legitimar y encuadrar políticamente al diputado, subrayando su origen campesino, su lealtad a la Revolución y su militancia dentro de las estructuras oficiales.

Aunque el medio oficial reconoce implícitamente la gravedad de la crisis y el valor práctico de las mipymes, el texto evita cualquier cuestionamiento al modelo económico centralizado, insistiendo en que las propuestas de Interián no buscan “capitalismo”, sino “eficiencia”, y reiterando su compromiso con el Partido Comunista.

El contraste entre la dureza del diagnóstico del diputado y el esfuerzo de Cubadebate por contener su impacto político deja en evidencia una tensión creciente dentro del propio sistema: entre quienes, desde la experiencia de producir, reclaman cambios reales y urgentes, y quienes continúan defendiendo un modelo que ha llevado la producción estatal a mínimos históricos.

Mientras tanto, son precisamente las mipymes —con altos precios y severas limitaciones— las que hoy cubren buena parte de las necesidades básicas de la población, en un país donde el Estado ya no logra garantizar lo esencial.

La intervención de Interián no rompe con el sistema, pero sí expone una verdad incómoda: sin cambios estructurales profundos, la crisis productiva seguirá agravándose, más allá de discursos, consignas o perfiles heroicos cuidadosamente construidos por la prensa oficial.