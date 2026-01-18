David Calzado pierde su pasaporte en Perú

El músico David Calzado perdió su pasaporte en Lima, Peru, y ha pedido ayuda a sus seguidores para recuperarlo
“He perdido mi pasaporte, donde tengo todas mis visas y necesito si alguien lo puede encontrar. Ando por la calle Comandante Espinares”, dijo el director de la Charanga Habanera en un video de Instagram.
“A todos los seguidores que vivan en Miraflores por favor fue cerca de Comandante Espinar y Calle 2 de Mayo es importante solo el pasaporte”, agregó en un comentario.
A finales de 2025, la vivienda de Calzado fue escenario de un incendio y presunto intento de robo en La Habana.
Unos meses antes, el director de La Charanga Habanera desmintió querer mudarse a EE. UU., pese a sus frecuentes visitas aseguró que prefiere España si alguna vez dejara Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la pérdida del pasaporte de David Calzado en Perú
¿Cómo perdió David Calzado su pasaporte en Perú?
David Calzado perdió su pasaporte en Lima, Perú, mientras estaba cerca de la calle Comandante Espinares y la Calle 2 de Mayo en el distrito de Miraflores. Solicitó la ayuda de sus seguidores para recuperarlo, ya que contenía todas sus visas.
¿Qué consecuencias podría tener la pérdida del pasaporte de David Calzado?
La pérdida del pasaporte de David Calzado implica un serio problema debido a la inclusión de visas importantes, lo que podría afectar sus futuros viajes y compromisos internacionales. El proceso de recuperación o reemisión de documentos puede ser complicado, especialmente en contextos donde las visas no son fácilmente transferibles a un nuevo pasaporte.
¿Qué otros problemas ha enfrentado David Calzado recientemente?
A finales de 2025, la vivienda de David Calzado en La Habana fue escenario de un incendio y un presunto intento de robo. Estos incidentes reflejan la creciente inseguridad en Cuba, donde se reportan con frecuencia robos y otros delitos, afectando tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.