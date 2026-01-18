David Calzado pierde su pasaporte en Perú

Ver más

El músico David Calzado perdió su pasaporte en Lima, Peru, y ha pedido ayuda a sus seguidores para recuperarlo

“He perdido mi pasaporte, donde tengo todas mis visas y necesito si alguien lo puede encontrar. Ando por la calle Comandante Espinares”, dijo el director de la Charanga Habanera en un video de Instagram.

“A todos los seguidores que vivan en Miraflores por favor fue cerca de Comandante Espinar y Calle 2 de Mayo es importante solo el pasaporte”, agregó en un comentario.

A finales de 2025, la vivienda de Calzado fue escenario de un incendio y presunto intento de robo en La Habana.

Unos meses antes, el director de La Charanga Habanera desmintió querer mudarse a EE. UU., pese a sus frecuentes visitas aseguró que prefiere España si alguna vez dejara Cuba.