Trump comparte predicción sobre una Cuba libre antes de dejar la presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Cuba en el centro de su narrativa política internacional al compartir en su cuenta de Truth Social una predicción que no pasó inadvertida.
El mandatario republicano replicó un comentario del analista conservador Marc Thiessen, quien aseguró que Trump visitará “un Irán libre, una Habana libre y una Caracas libre” antes de dejar la presidencia.
El mensaje, difundido en la madrugada del domingo, remite a una entrevista de Thiessen en el programa Life, Liberty & Levin, de Fox News, donde el comentarista político vaticinó una cadena de transformaciones democráticas impulsadas por la actual administración estadounidense.
Thiessen atribuyó esa posible transformación al liderazgo de Trump en materia de seguridad internacional y política exterior. Al referirse al caso cubano apostó a que, antes de que termine el actual mandato, la isla dejará de estar bajo el control del régimen comunista. Incluso fue más lejos al asegurar que Trump sería recibido “como un héroe” en La Habana tras un eventual cambio político.
Las palabras del analista no surgen en el vacío. La predicción llega apenas días después de que el propio Trump lanzara una advertencia explícita al régimen cubano, también a través de Truth Social, en un contexto regional marcado por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el colapso del sostén político y económico que durante años recibió La Habana desde Caracas.
“Les recomiendo que hagan un trato antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump en ese mensaje, en el que afirmó que Cuba ya no contará con el petróleo ni el dinero venezolanos y sugirió que el aislamiento internacional del régimen se profundizará.
Dentro de Cuba, donde la crisis económica, los apagones y la migración masiva siguen marcando la vida cotidiana, este tipo de declaraciones se reciben con una mezcla de esperanza, escepticismo y temor.
Para la diáspora, en cambio, la idea de una “Habana libre” evocada desde la Casa Blanca toca fibras profundas, marcando la posibilidad del reencuentro, del regreso y del fin de una historia de exilios forzados.
Al compartir la predicción de Thiessen, Trump no anunció una política concreta ni un calendario, pero dejó claro que Cuba forma parte de su visión geopolítica y de su discurso de cierre de ciclo presidencial.
Entre la advertencia al régimen y la promesa implícita de libertad, el mensaje vuelve a colocar a la isla en una encrucijada que millones de cubanos siguen observando con atención y ansiedad.
