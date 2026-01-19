Un año de Trump en la Casa Blanca: Migración cerrada, sanciones duras y presión directa sobre Cuba

Vídeos relacionados:

El 20 de enero de 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca con una agenda que prometía sacudir la política interna y la escena internacional. Doce meses después, su administración ha dejado una huella profunda en temas que importan de forma directa a millones de cubanos dentro y fuera de la isla, como son las políticas migratorias, el endurecimiento de sanciones y un giro geopolítico sin precedentes en América Latina que tiene a Cuba en el centro de la tormenta.

Desde el inicio de su mandato, Trump impulsó una línea dura contra la migración irregular, eliminando programas como el parole humanitario que beneficiaba a más de medio millón de migrantes —entre ellos cubanos— y marcando una política de “cero tolerancia” para llegadas no autorizadas a Estados Unidos.

Otro de los golpes más sensibles fue la reinstauración y ampliación del travel ban, que volvió a colocar a Cuba en la lista de países con severas restricciones de viaje hacia Estados Unidos.

La medida no solo afectó a nuevos solicitantes de visas, sino que profundizó la incertidumbre de quienes esperaban reunificación familiar o una vía legal para salir de la isla.

A esa política se sumó una estrategia más agresiva del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), con redadas focalizadas, detenciones exprés y un énfasis renovado en la expulsión de migrantes con órdenes finales de deportación o acusados de delitos, incluidos cubanos que llevaban años rehaciendo su vida en Estados Unidos.

El mensaje fue claro: ya no bastaba con “pasar desapercibido”. Para muchos, el miedo volvió a instalarse en comunidades donde antes predominaba cierta sensación de estabilidad, incluso entre quienes tenían procesos migratorios en curso.

Las consecuencias saltan a la vista, con miles de familias cubanas que han redirigido sus rutas migratorias hacia países latinoamericanos o Europa, mientras solicitudes de refugio y protección quedan en limbo bajo nuevas reglas que suspenden prácticamente toda migración desde países del llamado “Tercer Mundo”.

Sanciones que golpean a la economía y las esperanzas de cambio

Trump no se ha limitado a endurecer la frontera. En el plano económico, activó una política de aranceles como herramienta de presión y recaudación. Las nuevas tarifas, pensadas para golpear a gobiernos adversarios y reducir la influencia de China y otros actores, han encarecido cadenas de suministro, limitado flujos comerciales y estrechado aún más el margen de maniobra de economías ya debilitadas.

En el caso cubano, su administración ha reinstaurado sanciones económicas y restricciones que afectan directamente la capacidad del gobierno cubano de operar y de acceder a recursos esenciales. El mensaje ha sido claro: sin cambios políticos en La Habana, el aislamiento económico continuará y se profundizará.

Una de sus primeras medidas fue revocar la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, luego de que la administración de Joe Biden la hubiese sacado solo seis días antes. Una decisión que endureció aún más el cerco financiero y diplomático sobre la isla y cerró puertas clave para operaciones bancarias, comercio y alivios económicos en medio de la crisis.

Además, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, un acontecimiento que sacudió a toda la región y que dejó más de una treintena de cubanos entre los caídos en combate, la ofensiva política se ha intensificado.

Trump ha advertido a Cuba que “hagan un trato antes de que sea demasiado tarde”, sugiriendo terminar con el flujo de petróleo y apoyo financiero que durante décadas sostuvo a la isla.

La respuesta desde La Habana ha sido de rechazo rotundo. Las autoridades cubanas han señalado que cualquier diálogo debe basarse en respeto mutuo y sin interferencia en asuntos internos, y han desechado que exista una negociación formal tras las amenazas del presidente estadounidense.

Migración, familias y un futuro en tensión

Para la comunidad cubana en Estados Unidos, las políticas de Trump han generado sentimientos encontrados. Por un lado, muchos aplauden la dureza con la que Washington presiona al régimen de la isla. Por otro, padres, hijos y parejas transnacionales ven cómo rutas legales de migración se cierran o se hacen prácticamente inalcanzables, obligándolos a tomar decisiones dolorosas o viajes peligrosos para reunirse con sus seres queridos.

El impacto humano es innegable: miles de sueños truncados, esperas indefinidas en México o Centroamérica, y una sensación de urgencia que crece con cada anuncio desde Washington.

Mientras Trump se presenta ante su audiencia en Florida y otros bastiones como un presidente que ha cumplido sus promesas de seguridad y fortaleza nacional, los cubanos de a pie sienten la realidad de fronteras cada vez más herméticas y políticas que parecen diseñadas sin tomar en cuenta su historia de movilidad forzada y separación familiar.

¿Cambio o colapso regional?

El último año también ha puesto a prueba la política exterior de Estados Unidos en América Latina. La caída de Maduro y la nueva correlación de fuerzas han reconfigurado alianzas antiguas y han dejado a Cuba sin su principal sostén energético.

Analistas y voces desde la isla y el exilio coinciden en que la combinación de sanciones, presión política y aislamiento puede empujar a Cuba hacia un cambio de régimen, un colapso económico o una ola migratoria sin precedentes.

Para los cubanos —tanto dentro como fuera— el primer año de Trump ha sido uno de incertidumbre, de tensiones geopolíticas y de decisiones políticas que se sienten en cada frontera y en cada familia separada.

El camino hacia el segundo año promete ser igual de turbulento, mientras Washington y La Habana mantienen sus posturas firmes en una relación que sigue lejos de una solución pacífica o consensuada.