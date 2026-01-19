Camionero cubano en Tampa perdió su licencia CDL pero encontró otra ingeniosa forma de ganar dinero

Ver más

El camionero cubano Ricardo Barrera Pauli, conocido como @elrickytampa en redes sociales, sorprendió esta semana a sus seguidores al revelar que encontró una forma ingeniosa de seguir trabajando tras perder su licencia comercial de conducir (CDL) en Florida.

En un nuevo video, aparece conduciendo una grúa de remolque y explicó con humor: “Para los preguntones, la grúa no necesita CDL”.

“Estamos activos 24/7 en la zona de Tampa y Brandon. Gracias por todo mi gente, mil bendiciones”, escribió en Instagram, donde mostró su nueva ocupación con orgullo. “¿Qué te molesta, que soy un chamaco luchador y emprendedor?”, añadió sonriente, dejando claro que no piensa rendirse.

El anuncio llega apenas unos días después del video viral en el que se mostró visiblemente afectado por la suspensión de su CDL.

Aquel mensaje conmovió a miles de personas al expresar su frustración: “¿Qué tengo que hacer para sentirme como un ser humano? Mi vida depende de leyes que ponen hombres con poder”.

Ricardo contó entonces que se enteró de la suspensión mientras renovaba su licencia en la oficina de recaudación de impuestos y que la noticia lo dejó sin trabajo de un día para otro.

Su testimonio superó el millón de visualizaciones y generó una ola de apoyo entre camioneros cubanos en Estados Unidos que lo alentaron a seguir adelante.

Lejos de rendirse, el cubano ha sabido reinventarse y seguir ganando el sustento de su familia con esfuerzo y optimismo.