Camionero cubano en Tampa perdió su licencia CDL pero encontró otra ingeniosa forma de ganar dinero

El camionero cubano Ricardo Barrera Pauli, conocido como @elrickytampa en redes sociales, sorprendió esta semana a sus seguidores al revelar que encontró una forma ingeniosa de seguir trabajando tras perder su licencia comercial de conducir (CDL) en Florida.
En un nuevo video, aparece conduciendo una grúa de remolque y explicó con humor: “Para los preguntones, la grúa no necesita CDL”.
“Estamos activos 24/7 en la zona de Tampa y Brandon. Gracias por todo mi gente, mil bendiciones”, escribió en Instagram, donde mostró su nueva ocupación con orgullo. “¿Qué te molesta, que soy un chamaco luchador y emprendedor?”, añadió sonriente, dejando claro que no piensa rendirse.
El anuncio llega apenas unos días después del video viral en el que se mostró visiblemente afectado por la suspensión de su CDL.
Aquel mensaje conmovió a miles de personas al expresar su frustración: “¿Qué tengo que hacer para sentirme como un ser humano? Mi vida depende de leyes que ponen hombres con poder”.
Ricardo contó entonces que se enteró de la suspensión mientras renovaba su licencia en la oficina de recaudación de impuestos y que la noticia lo dejó sin trabajo de un día para otro.
Su testimonio superó el millón de visualizaciones y generó una ola de apoyo entre camioneros cubanos en Estados Unidos que lo alentaron a seguir adelante.
Lejos de rendirse, el cubano ha sabido reinventarse y seguir ganando el sustento de su familia con esfuerzo y optimismo.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Ricardo Barrera Pauli y las políticas migratorias en EE.UU.
¿Por qué le suspendieron la licencia CDL a Ricardo Barrera Pauli?
La suspensión de la licencia CDL de Ricardo Barrera Pauli podría estar relacionada con las nuevas políticas sobre el nivel de inglés requerido para los conductores comerciales. Aunque Ricardo no ha confirmado esta versión, se ha especulado que estas políticas, impulsadas durante el mandato de Donald Trump, han afectado a muchos conductores hispanos en Florida. Estas medidas han generado una gran preocupación en la comunidad migrante, ya que dificultan la obtención y renovación de licencias comerciales.
¿Cómo ha logrado Ricardo Barrera Pauli seguir trabajando tras la suspensión de su licencia CDL?
Ricardo Barrera Pauli ha encontrado una nueva oportunidad laboral conduciendo una grúa de remolque, que no requiere una licencia CDL. Tras el duro golpe de perder su fuente principal de ingresos como camionero, Ricardo compartió en sus redes sociales su nueva etapa laboral y agradeció el apoyo recibido de sus seguidores. Este cambio le ha permitido seguir manteniendo a su familia mientras busca resolver su situación con la licencia CDL.
¿Qué impacto tienen las políticas migratorias de Donald Trump en los camioneros cubanos en EE.UU.?
Las políticas migratorias de Donald Trump han endurecido los requisitos para que los camioneros no ciudadanos obtengan o renueven sus licencias comerciales (CDL). Estas medidas incluyen pruebas de dominio del inglés y verificaciones migratorias más estrictas, afectando especialmente a conductores hispanos y migrantes que dependen de estas licencias para trabajar. Este endurecimiento ha generado preocupación y dificultades para muchos camioneros cubanos y de otras nacionalidades, que ven en peligro sus empleos y estabilidad en EE.UU.
