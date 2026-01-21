Medias Blancas traspasan al cubano Luis Robert Jr. a los Mets en un movimiento de alto impacto

Vídeos relacionados:

Los Medias Blancas de Chicago concretaron este martes uno de los movimientos más relevantes del mercado al cambiar al jardinero central cubano Luis Robert Jr. a los Mets de New, a cambio del infielder Luisángel Acuña y el lanzador derecho Truman Pauley, según reportó inicialmente Jeff Passan, de ESPN.

El traspaso pone fin a una etapa de casi una década de Robert Jr. dentro de la organización de Chicago, que lo firmó oficialmente el 27 de mayo de 2017 como uno de los prospectos internacionales más cotizados de su generación, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Desde entonces, el pinareño se convirtió en una de las principales figuras ofensivas de los White Sox, pese a temporadas marcadas por lesiones y altibajos colectivos del equipo.

Durante su paso por el conjunto del sur de Chicago, Luis Robert Jr. conectó 102 jonrones, cifra que lo ubica en el puesto 23 histórico de la franquicia, consolidándose como uno de los bateadores de mayor impacto de los últimos años para la organización. En los meses recientes, varios equipos mostraron interés en adquirirlo, en medio de un proceso de reestructuración profunda de los White Sox, según el propio Romero.

Para los New York Mets, la llegada del cubano representa una apuesta por talento probado en Grandes Ligas, con capacidad para aportar poder, defensa premium en el jardín central y velocidad, siempre que logre mantenerse saludable.

A cambio, Chicago recibe a Luisángel Acuña, un joven infielder con proyección y hermano del estelar Ronald Acuña Jr., además del brazo derecho Truman Pauley, como parte de su plan de reconstrucción.

En el plano internacional, Robert Jr. representó a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, siendo una de las piezas ofensivas más importantes del equipo. Sin embargo, de cara al Clásico Mundial 2026, el jardinero decidió dar un paso al costado y no integrar nuevamente la selección nacional.

Con este canje, se cierra un ciclo significativo para uno de los peloteros cubanos más talentosos de su generación, mientras inicia una nueva etapa en Nueva York, donde las expectativas serán altas y el escenario, exigente.